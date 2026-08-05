Luis Figo pidió la renuncia de Gianni Infantino y profundizó la crisis política en la FIFA

Resumen para apurados
- Luis Figo, asesor de la UEFA, exigió hoy la renuncia del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por la fallida gestión del proyecto comercial FIFA Forward Enterprise.
- El reclamo surge tras el fracaso del plan para reorganizar los derechos comerciales de torneos de la FIFA, retirado por el fuerte rechazo de la UEFA y federaciones.
- El pedido de Figo intensifica la crisis institucional en la FIFA y suma presión política sobre Infantino de cara a las elecciones presidenciales del organismo en 2027.
La crisis institucional que atraviesa la FIFA sumó un nuevo capítulo de alto impacto. Luis Figo, una de las máximas figuras del fútbol portugués y actual asesor del presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, reclamó públicamente la salida de Gianni Infantino y lo responsabilizó por el conflicto que generó el fallido proyecto FIFA Forward Enterprise (FFE).
A través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X, el exjugador de Barcelona, Real Madrid e Inter de Milán sostuvo que el dirigente suizo ya no está en condiciones de continuar al frente del máximo organismo del fútbol mundial. "Hoy me uno a otros miembros de nuestro deporte para pedir que Gianni Infantino renuncie como presidente de la FIFA", escribió.
Figo, que en 2016 había respaldado la llegada de Infantino a la presidencia, aseguró que el actual mandatario incumplió las promesas con las que inició su gestión. "Ha degradado el cargo que prometió elevar. Ha mentido, engañado e intentado beneficiarse a costa del deporte que debería proteger", afirmó.
El portugués cerró su publicación con una frase que rápidamente tuvo repercusión en el ambiente futbolístico: "Es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debería irse. Ahora".
La dura carta de Figo contra Infantino
Además del mensaje en redes sociales, Figo difundió una carta abierta en la que profundizó sus críticas hacia la conducción de la FIFA y cuestionó especialmente la manera en que Infantino impulsó el proyecto FIFA Forward Enterprise, la iniciativa que buscaba reorganizar la explotación comercial de los principales torneos del organismo y que finalmente fue retirada tras el rechazo de distintas confederaciones y federaciones nacionales.
El exvolante aseguró que nunca había presenciado una situación semejante durante toda su trayectoria vinculada al fútbol. "Podría escribir diez mil palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo requiere tres: Infantino debe irse", expresó al comienzo del documento. Más adelante sostuvo que, después de más de dos décadas dentro del fútbol profesional, jamás había observado un comportamiento similar. "He visto muchas cosas en este deporte, pero lo ocurrido en los últimos días representa la conducta más engañosa, egoísta y cobarde que haya presenciado", afirmó.
Figo también cuestionó la falta de transparencia con la que, según su visión, fue elaborado el proyecto. "Si realmente era una buena idea, ¿por qué no fue presentada y debatida con las asociaciones miembro cuando todas estaban reunidas antes de la final del Mundial? ¿Por qué solo se explicaron los beneficios y no los riesgos?", planteó.
La presión sobre Infantino sigue creciendo
Las declaraciones de Figo llegan en un momento especialmente delicado para Infantino. En los últimos días, la UEFA encabezó una fuerte ofensiva contra la conducción de la FIFA tras el intento de crear la FIFA Forward Enterprise y advirtió que el organismo perdió la confianza en su presidente.
Al mismo tiempo, varias federaciones nacionales retiraron su respaldo al dirigente suizo y crecieron los cuestionamientos internos por la forma en que se impulsó el proyecto.
Con las elecciones presidenciales de la FIFA previstas para marzo de 2027, el reclamo de Figo agrega presión sobre Infantino y profundiza una crisis política que, pese a la retirada del proyecto FFE, está lejos de darse por terminada.