Luis Figo pidió la renuncia de Gianni Infantino y profundizó la crisis política en la FIFA

El exvolante aseguró que nunca había presenciado una situación semejante durante toda su trayectoria vinculada al fútbol. "Podría escribir diez mil palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo requiere tres: Infantino debe irse", expresó al comienzo del documento. Más adelante sostuvo que, después de más de dos décadas dentro del fútbol profesional, jamás había observado un comportamiento similar. "He visto muchas cosas en este deporte, pero lo ocurrido en los últimos días representa la conducta más engañosa, egoísta y cobarde que haya presenciado", afirmó.