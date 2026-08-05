“¡Lo logré!”: una niña tucumana de nueve años festejó con una caravana su última quimioterapia

Eran las 12 del mediodía en la plaza Independencia cuando, de repente, empezaron a escucharse bocinazos. Lo más común habría sido encontrarse con un grupo de jóvenes en la caja de una camioneta celebrando una recibida, con el cartel de su profesión, o con una pareja de recién casados queriendo gritarle al mundo lo que sentía. Sin embargo, esta vez el motivo del festejo era diferente. En la parte trasera de la camioneta colgaban carteles rosados con una frase que conmovía a cualquiera que la leyera: "¡Lo logré! Fue mi última quimio. Yo toqué la campana, vos tocá la bocina". Entonces, del vehículo bajó Valentina Soria Córdoba, una niña tucumana de nueve años que acababa de salir de su última quimioterapia.