Transformó la adversidad en impulso: correrá los 21K LA GACETA tras vencer al cáncer y un grave accidente

Este domingo se pondrá en marcha la tercera edición de los 21k LA GACETA, la media maratón más convocante del norte argentino que agotó sus 2.300 cupos y que promete teñir de running las calles de la capital tucumana. La expectativa es enorme: familias enteras, equipos de entrenamiento y corredores de todo el país se preparan para vivir una jornada que combina deporte, historia y emoción. Y entre esos miles de atletas estará Osvaldo “Ova” Fonio, un profesor de Educación Física de 38 años cuya vida demuestra que cada meta alcanzada es, en realidad, una victoria mucho más profunda que la que marca el cronómetro.