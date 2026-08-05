El este de Tucumán fue la zona más lluviosa: Burruyacu alcanzó los 17 milímetros

En un segundo grupo aparecieron La Reducción (8 milímetros), Lules (La Bomba), con 6,9 milímetros; Caspinchango, con 6,1 milímetros; Mariño, con 6 milímetros; Burruyacú y Santa Isabel, ambos con 5,3 milímetros; Pueblo Viejo, con 4,3 milímetros; Bajastiné, con 4,1 milímetros; San Luis-Lote 12/14, con 4 milímetros; Simoca, con 3,3 milímetros; Catamarca y Santa Ana, con 3 milímetros; El Sacrificio, con 2,3 milímetros; Alpachiri y Los Nogales, con 2 milímetros; Graneros, con 1,3 milímetros; El Charco y Santa Bárbara, con 1 milímetro; Tacanas, con 0,8 milímetros; Casas Viejas y Viclos, con 0,5 milímetros; y Las Nubes (Perilago), con 0,3 milímetros.