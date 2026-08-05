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El este de Tucumán fue la zona más lluviosa: Burruyacu alcanzó los 17 milímetros

El informe de la Sección Agrometeorología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres.

Registro de lluvias. FOTO ILUSTRATIVA
Registro de lluvias. FOTO ILUSTRATIVA Imagen: Gobierno de la Nación
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Eeaoc informó que el este y centro de Tucumán registraron las mayores lluvias entre el 4 y 5 de agosto, alcanzando un pico de 17 mm en Burruyacú.
  • El monitoreo agrometeorológico detalló acumulados desde 0,3 mm hasta 13 mm en zonas como Lules y Banda del Río Salí, reflejando una distribución desigual del agua.
  • Estos datos climáticos son clave para evaluar la humedad de los suelos y planificar las actividades agrícolas e industriales en la región tucumana.
Resumen generado con IA

Las mayores precipitaciones registradas durante el 4 de agosto y las primeras horas del 5 de agosto se concentraron en el este y centro de Tucumán, según el reporte elaborado por la Sección Agrometeorología de la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (Eeaoc).

Entre los sectores con mayores niveles, la estación agrometeorológica el Rodeo 1 (Citrusvil), en Burruyacú, encabezó el relevamiento con 17 milímetros de lluvia, seguido por Mercedes (Ingenio Fronterita), en Lules, con 13 milímetros.

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Con registros de entre 10 y 11 milímetros se ubicaron Banda del Río Salí (Ingenio Concepción), El Colmenar, Monte Grande 2, Bella Vista (Ingenio Fronterita), Maravilla-Lote 11/15 (Ingenio Concepción) y Mercedes (Ingenio Concepción). También se destacaron San Rafael, General Paz (Ingenio Concepción) y Fronterita (Ingenio Fronterita), con valores de entre 9 y 9,4 milímetros.

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En un segundo grupo aparecieron La Reducción (8 milímetros), Lules (La Bomba), con 6,9 milímetros; Caspinchango, con 6,1 milímetros; Mariño, con 6 milímetros; Burruyacú y Santa Isabel, ambos con 5,3 milímetros; Pueblo Viejo, con 4,3 milímetros; Bajastiné, con 4,1 milímetros; San Luis-Lote 12/14, con 4 milímetros; Simoca, con 3,3 milímetros; Catamarca y Santa Ana, con 3 milímetros; El Sacrificio, con 2,3 milímetros; Alpachiri y Los Nogales, con 2 milímetros; Graneros, con 1,3 milímetros; El Charco y Santa Bárbara, con 1 milímetro; Tacanas, con 0,8 milímetros; Casas Viejas y Viclos, con 0,5 milímetros; y Las Nubes (Perilago), con 0,3 milímetros.

Informe de la Eeaco.

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