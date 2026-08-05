Día del Niño 2026 en Argentina: cuándo se celebra y por qué hay fin de semana largo

Cuándo es el Día del Niño en Argentina en 2026

El Día del Niño se celebrará el domingo 16 de agosto, coincidiendo con el fin de semana largo por el feriado nacional del lunes 17 de agosto en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, una de las fechas patrias más relevantes del país. Esta convergencia de jornadas festivas otorgará a las familias la oportunidad de planificar escapadas, concretar reuniones o participar en las distintas actividades culturales y recreativas orientadas al público infantil.