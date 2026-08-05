Día del Niño 2026 en Argentina: cuándo se celebra y por qué hay fin de semana largo

Resumen para apurados
- La CAIJ fijó el Día del Niño 2026 en Argentina para el domingo 16 de agosto, coincidiendo con el fin de semana largo del 17 de agosto por el feriado de San Martín.
- La fecha surge tras pasar del segundo al tercer domingo de agosto según el Decreto 562/2025. El festejo nació en 1960 por recomendación de la ONU e impulso comercial del sector.
- La confluencia festiva impulsará el turismo y la industria papelera-juguetera, al tiempo que reforzará la agenda sobre la protección integral de los derechos de las infancias.
Cada año un gran evento para las infancias es el Día del Niño, en Argentina y tiene fecha fija. Este 2026, según designó la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) se llevará a cabo el domingo 16 de agosto. Esto se piensa para que coincida con el lunes 17, feriado por el paso a la inmortalida del Gral. José de San Martín.
Caij dejó el esquema establecido durante el periodo prevEsta modificación quedó ratificada a través del Decreto 562/2025 publicado en el Boletín Oficial, consolidando el calendario para el sector. De este modo, la entidad mercantil fija el marco de planificación para las jornadas festivas de la actividad papelera y papelera-juguetera del país.
Cuándo es el Día del Niño en Argentina en 2026
El Día del Niño se celebrará el domingo 16 de agosto, coincidiendo con el fin de semana largo por el feriado nacional del lunes 17 de agosto en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín, una de las fechas patrias más relevantes del país. Esta convergencia de jornadas festivas otorgará a las familias la oportunidad de planificar escapadas, concretar reuniones o participar en las distintas actividades culturales y recreativas orientadas al público infantil.
Durante un largo periodo, el festejo tuvo lugar el segundo domingo de agosto hasta que la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (Caij) impulsó su traslado al tercer domingo. Aquella modificación quedó formalizada mediante el Decreto 562/2025 y comenzó a implementarse el año anterior, consolidando en 2026 este nuevo criterio para la organización del evento en todo el territorio nacional.
Cuál es el origen del Día del Niño en Argentina
La historia del Día del Niño en Argentina comenzó en 1960 a raíz de una recomendación de la Onu hacia sus países miembros para destinar una jornada especial a la promoción de los derechos de la infancia mediante actividades educativas, sociales y culturales. Apoyada en este marco internacional, Caij promovió la fijación de una fecha nacional estratégica que permitiera impulsar las ventas del sector de obsequios e indumentaria infantil.
A lo largo de las décadas, esta fecha consolidó su arraigo tradicional alrededor de las reuniones familiares, los regalos y la recreación comunitaria. No obstante esta impronta comercial y festiva, la conmemoración preserva su objetivo primordial de visibilizar y velar por la protección integral de los derechos de los niños en la sociedad.