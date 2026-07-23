Día del Niño 2026: cuándo se celebra en Argentina

Resumen para apurados
- Argentina celebrará el Día del Niño el domingo 16 de agosto de 2026, fecha ratificada por la Cámara del Juguete para homenajear a las infancias en todo el país.
- La fecha se trasladó al tercer domingo de agosto mediante el Decreto 562/2025. La celebración nació por recomendación de la ONU en 1960 y adoptó un enfoque inclusivo en 2020.
- Al coincidir con el feriado patrio del 17 de agosto, la jornada impulsará el turismo, el comercio y la realización de actividades culturales y recreativas en todo el país.
El Día del Niño 2026 en Argentina ya tiene fecha confirmada. La celebración será el domingo 16 de agosto, una jornada dedicada a las infancias que este año tendrá un atractivo adicional: coincidirá con el fin de semana previo al feriado nacional del lunes 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
De esta manera, muchas familias podrán aprovechar un fin de semana largo para organizar reuniones, realizar escapadas o participar de las actividades recreativas y culturales que suelen programarse en todo el país.
Cuándo es el Día del Niño en Argentina en 2026
El Día del Niño, también conocido oficialmente como Día de las Infancias, se celebrará el domingo 16 de agosto de 2026.
El calendario quedará de la siguiente manera:
Domingo 16 de agosto: Día del Niño.
Lunes 17 de agosto: feriado nacional por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
La fecha fue ratificada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ) y mantiene el criterio establecido desde 2025, cuando la celebración pasó del segundo al tercer domingo de agosto.
Por qué cambió la fecha del Día del Niño
Durante décadas, el Día del Niño se celebró el segundo domingo de agosto. Sin embargo, en 2025 se modificó el calendario mediante el Decreto 562/2025, que oficializó el traslado al tercer domingo del mes.
La medida fue impulsada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete y continúa vigente durante 2026.
Cuál es el origen del Día del Niño
La celebración tiene su origen en una recomendación realizada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1960, cuando propuso que cada país dedicara una jornada a promover y difundir los derechos de niñas y niños.
En Argentina, la iniciativa fue acompañada por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, que promovió la instauración de una fecha especial para homenajear a las infancias.
Con el paso del tiempo, el festejo quedó asociado a reuniones familiares, regalos y actividades recreativas, aunque su objetivo principal sigue siendo visibilizar y promover los derechos de la niñez.
Por qué ahora también se llama Día de las Infancias
Desde 2020, el Estado argentino comenzó a utilizar oficialmente la denominación Día de las Infancias.
El cambio buscó reconocer la diversidad de experiencias, realidades y contextos en los que transitan niñas, niños y adolescentes, promoviendo una mirada más inclusiva y basada en los derechos humanos.
Pese a ello, gran parte de la población continúa refiriéndose a la fecha como Día del Niño, por lo que ambas denominaciones conviven en la actualidad.
Cuándo se celebra el Día Universal del Niño
A nivel internacional, la ONU estableció el 20 de noviembre como el Día Universal del Niño.
La fecha recuerda dos hitos fundamentales:
La aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño, en 1959
La adopción de la Convención sobre los Derechos del Niño, en 1989.
Ambos documentos constituyen la base de la protección internacional de los derechos de la infancia.
Cuándo se celebra el Día del Niño en otros países
Aunque existe una fecha internacional, cada país define su propio calendario. Algunos ejemplos son:
Chile: segundo domingo de agosto.
Paraguay: 16 de agosto.
Perú: 17 de agosto.
Uruguay: 10 de agosto.
Colombia: último sábado de abril.
México: 30 de abril.
Estados Unidos: 8 de junio.
En Argentina, el domingo 16 de agosto de 2026 será la fecha elegida para celebrar el Día del Niño, en un fin de semana que se extenderá hasta el lunes 17 de agosto, gracias al feriado nacional en homenaje al General José de San Martín.