Día del Niño 2026: cuándo se celebra en Argentina

El Día del Niño 2026 en Argentina ya tiene fecha confirmada. La celebración será el domingo 16 de agosto, una jornada dedicada a las infancias que este año tendrá un atractivo adicional: coincidirá con el fin de semana previo al feriado nacional del lunes 17 de agosto, en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.