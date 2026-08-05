Milei celebró que León XIV llegará en noviembre: "Es un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual"

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei celebró la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina el 8 de noviembre, en el marco de una gira por Sudamérica.
- El Santo Padre recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján. El Gobierno argentino garantizará la seguridad y logística mediante la Cancillería y la Nunciatura Apostólica.
- Este hito busca fortalecer los vínculos entre la Casa Rosada y el Vaticano, posicionando a la región en el centro de la escena religiosa internacional.
El presidente Javier Milei celebró con entusiasmo la confirmación oficial del arribo del papa León XIV a la Argentina, previsto para el próximo 8 de noviembre. A través de un comunicado oficial y mensajes en sus redes sociales, el mandatario destacó el impacto que tendrá la presencia del Sumo Pontífice en el país, al calificarla como una "visita histórica" que marcará un antes y un después en su gestión.
Un hito de trascendencia espiritual e institucional
Según Milei, la llegada del Papa no es un evento protocolar más, sino un punto de inflexión para la nación. "La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para el país y para todos los argentinos", expresó el Presidente en un comunicado firmado de su puño y letra.
A través de sus redes sociales, Milei reforzó este sentimiento. "Le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país", remarcó con la convicción de que este encuentro fortalecerá los vínculos entre la Casa Rosada y la Santa Sede. Según el mandatario, el Gobierno busca que este viaje se transforme en un "momento de alegría y esperanza" para toda la ciudadanía.
Garantías de seguridad y despliegue logístico
El Ejecutivo Nacional enfatizó que el país se encuentra plenamente preparado para recibir a la comitiva papal. Según informó la Oficina del Presidente, el Gobierno argentino ya ha garantizado a la Santa Sede "todas las condiciones necesarias de seguridad y logística" para el desarrollo de la agenda oficial.
Este esfuerzo de organización recae sobre el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, liderado por el canciller Pablo Quirno. La Cancillería trabaja en coordinación directa con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina. "Continuaremos trabajando junto a la Santa Sede para que sea una visita histórica", manifestó Quirno, alineado con el mensaje presidencial de hospitalidad y eficiencia institucional.
Buenos Aires, Córdoba y Luján
La confirmación del viaje, anunciada inicialmente por Matteo Bruni, director de la Sala de Prensa del Vaticano, detalló que el papa León XIV cumplirá una agenda federal en Argentina, con paradas clave en la Ciudad de Buenos Aires, Córdoba y la emblemática Basílica de Luján.
La visita al país se enmarca en una gira regional de gran relevancia. El Pontífice iniciará su recorrido en Uruguay (visitando Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre) y, tras su estadía en suelo argentino, partirá el 11 de noviembre hacia Perú. Allí, el Santo Padre visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa, completando un periplo que pone al Cono Sur en el centro de la escena religiosa mundial.