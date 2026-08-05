Milei celebró que León XIV llegará en noviembre: "Es un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual"

El presidente Javier Milei celebró con entusiasmo la confirmación oficial del arribo del papa León XIV a la Argentina, previsto para el próximo 8 de noviembre. A través de un comunicado oficial y mensajes en sus redes sociales, el mandatario destacó el impacto que tendrá la presencia del Sumo Pontífice en el país, al calificarla como una "visita histórica" que marcará un antes y un después en su gestión.