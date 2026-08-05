El Gobierno celebró la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina

Desde el Palacio San Martín informaron que ya se encuentran trabajando de manera articulada con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina. El Gobierno garantizó a la Santa Sede el despliegue de todas las condiciones de seguridad y logística necesarias para asegurar que la agenda del Pontífice se cumpla sin contratiempos, renovando el compromiso de que esta visita sea un "momento de alegría y esperanza".