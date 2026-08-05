Política

El Gobierno celebró la confirmación de la visita del papa León XIV a la Argentina

A través de un comunicado oficial, la Casa Rosada ratificó que el Sumo Pontífice arribará al país tras la invitación formal del presidente Javier Milei.

El Papa había recibido a Milei en el Vaticano.
El Papa había recibido a Milei en el Vaticano.
Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • El Gobierno celebró que el papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre tras la invitación formal realizada por el presidente Javier Milei.
  • La visita diplomática se concretó tras gestiones del canciller Pablo Quirno en el Vaticano, un logro no alcanzado por gestiones anteriores como las de Macri y Fernández.
  • El encuentro representa un triunfo político para Milei y busca abrir un espacio de diálogo institucional que supere las profundas diferencias ideológicas existentes.
Resumen generado con IA

El Gobierno Nacional celebró la confirmación oficial del viaje del papa León XIV a la Argentina, programado para el próximo mes de noviembre. Mediante un comunicado de la Oficina del Presidente, el Ejecutivo destacó que el arribo del Santo Padre representa un "acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional", no solo para la gestión actual, sino para toda la ciudadanía.

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Coordinación diplomática y logística para el arribo

La visita apostólica, que se extenderá del 8 al 11 de noviembre, es el resultado directo de la invitación formal extendida por el presidente Javier Milei. La misiva fue entregada personalmente por el canciller, Pablo Quirno, durante su misión oficial al Vaticano en febrero pasado.

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Desde el Palacio San Martín informaron que ya se encuentran trabajando de manera articulada con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina. El Gobierno garantizó a la Santa Sede el despliegue de todas las condiciones de seguridad y logística necesarias para asegurar que la agenda del Pontífice se cumpla sin contratiempos, renovando el compromiso de que esta visita sea un "momento de alegría y esperanza".

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El el rol de Cancillería

El canciller Pablo Quirno manifestó su satisfacción a través de sus redes sociales, al calificar la noticia como un hito histórico. "Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esta Visita Apostólica. Continuaremos trabajando junto a la Santa Sede para que sea un encuentro inolvidable para todos los argentinos", expresó el funcionario en su cuenta de X.

El éxito de estas gestiones representa un triunfo político para el presidente Milei, quien ha manifestado un marcado interés en concretar el viaje del líder religioso. Este logro se produce tras años de intentos fallidos por parte de gestiones anteriores -incluyendo las de Cristina Kirchner, Mauricio Macri y Alberto Fernández- que no consiguieron concretar una visita papal de esta magnitud.

Paradojas ideológicas y el desafío del diálogo

Pese al entusiasmo oficial, la llegada de León XIV pone de relieve la compleja relación entre el pensamiento libertario del presidente y la Doctrina Social de la Iglesia. Mientras Milei celebra el éxito diplomático, persisten las profundas diferencias respecto a conceptos clave como la "justicia social", la cual el mandatario ha criticado abiertamente en diversas ocasiones.

Sin embargo, existen puntos de convergencia, como la firme postura en contra del aborto, que han servido como puente para suavizar tensiones previas. Tras haber calificado anteriormente a la jerarquía eclesiástica con términos severos, Milei parece haber priorizado una política de acercamiento institucional.

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