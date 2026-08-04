La pobreza volvió a subir en el primer trimestre y alcanzó al 30% de la población

El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Agustín Salvia, explicó que el repunte respondió a una combinación de factores. Entre ellos mencionó la aceleración de la inflación, que impulsó el aumento de las canastas básicas por encima de los salarios; el crecimiento de la informalidad y la subocupación; la recuperación desigual de los ingresos; la desaceleración de la actividad económica; la pérdida de poder adquisitivo de jubilaciones y prestaciones sociales por el rezago en sus actualizaciones; y el incremento de los gastos fijos de los hogares, como tarifas, transporte y alquileres.