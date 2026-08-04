La pobreza volvió a subir en el primer trimestre y alcanzó al 30% de la población
Un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA estimó que la indigencia llegó al 6,5% y atribuyó el deterioro al avance de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y la desaceleración de la economía.
Resumen para apurados
- En el primer trimestre de 2026, la pobreza en Argentina subió al 30% y la indigencia al 6,5%, según la UCA, debido a la inflación y la pérdida del poder adquisitivo.
- La suba revirtió la baja desde 2024. Las canastas básicas aumentaron hasta un 11,6%, superando a los salarios (8,6%), impulsadas por tarifas, informalidad y menores jubilaciones.
- La reducción sostenida de la pobreza dependerá de que el crecimiento económico genere empleo formal y de mayor ingreso, un escenario aún ausente según la institución.
La pobreza volvió a aumentar en la Argentina durante el primer trimestre de 2026 y alcanzó al 30% de la población, mientras que la indigencia se ubicó en 6,5%, de acuerdo con un informe del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA).
El estudio atribuyó el deterioro a la aceleración de la inflación, la pérdida del poder adquisitivo y el menor dinamismo de la economía, según consignaron distintos medios de Buenos Aires.
El relevamiento, elaborado sobre la base de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec, indicó que ambos indicadores registraron un leve incremento respecto del último trimestre de 2025. La pobreza aumentó 0,1 punto porcentual y la indigencia, 0,4 punto, lo que interrumpió la tendencia descendente observada desde fines de 2024.
Pese a esa suba trimestral, la comparación interanual mostró una mejora. En el primer trimestre de 2025, la pobreza alcanzaba al 31,4% de la población y la indigencia se ubicaba en 6,9%.
El director del Observatorio de la Deuda Social Argentina, Agustín Salvia, explicó que el repunte respondió a una combinación de factores. Entre ellos mencionó la aceleración de la inflación, que impulsó el aumento de las canastas básicas por encima de los salarios; el crecimiento de la informalidad y la subocupación; la recuperación desigual de los ingresos; la desaceleración de la actividad económica; la pérdida de poder adquisitivo de jubilaciones y prestaciones sociales por el rezago en sus actualizaciones; y el incremento de los gastos fijos de los hogares, como tarifas, transporte y alquileres.
Según el informe, durante el primer trimestre la Canasta Básica Alimentaria aumentó 11,6% y la Canasta Básica Total 9,6%, mientras que los ingresos salariales crecieron, en promedio, 8,6%.
El estudio también identificó los aglomerados urbanos con mayores niveles de pobreza: Concordia (52,5%), Gran Resistencia (49,7%), Posadas (42,6%), Gran Santa Fe (39,7%) y Corrientes (38,4%). En cuanto a la indigencia, los porcentajes más altos correspondieron a Gran Resistencia (24,3%), Concordia (11,2%), Posadas (10,7%), Gran Santa Fe (10,4%) y Corrientes (9,1%).
Además, el Observatorio estimó que, al comparar períodos sin el efecto del aguinaldo, alrededor de 1,3 millones de personas se incorporaron a la condición de pobreza entre el tercer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026.
Como conclusión, el informe sostuvo que una reducción sostenida de la pobreza dependerá de que el crecimiento económico se traduzca en empleo formal, productivo y mejor remunerado, un escenario que, según el relevamiento, aún no se verifica de manera generalizada.