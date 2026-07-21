Trabajadores del INDEC reclamaron actualizar la medición de la inflación y denunciaron una "decisión política"
ATE volvió a exigir que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) incorpore la nueva metodología basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/18. También pidió garantizar la independencia técnica del organismo.
Resumen para apurados
- Trabajadores del INDEC (ATE) reclamaron hoy actualizar el cálculo de la inflación y denunciaron que la postergación de la nueva metodología responde a una decisión política del Gobierno.
- El gremio afirmó que la reforma debía aplicarse en febrero con datos de 2017/18, pero el Ejecutivo la frenó, manteniendo un esquema de consumo obsoleto del año 2004.
- ATE exigió garantizar la autonomía técnica con protocolos automáticos para evitar presiones políticas y rechazó crear índices alternativos que fragmenten las estadísticas.
Los trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), nucleados en la Junta Interna de ATE, reiteraron el reclamo para que el Gobierno actualice la metodología con la que se calcula la inflación y comience a utilizar las ponderaciones surgidas de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares.
El pedido volvió a tomar fuerza luego de la difusión del último Índice de Precios al Consumidor (IPC), en medio de cuestionamientos de distintos sectores sindicales sobre la representatividad de la canasta utilizada para medir la evolución de los precios.
ATE-Indec: "La actualización se postergó por una decisión política"
En un comunicado titulado "Blindar al INDEC empieza por respetar su independencia", la Junta Interna de ATE sostuvo que la implementación de la nueva metodología debía comenzar el 10 de febrero de este año, pero fue postergada por decisión del Poder Ejecutivo.
Según el gremio, la demora "no respondió a fundamentos metodológicos sino a una definición política", en referencia a las declaraciones que realizó meses atrás el ministro de Economía, Luis Caputo, quien explicó que el cambio debía esperar hasta que el proceso de desinflación estuviera consolidado y finalizara el sinceramiento tarifario.
Los trabajadores señalaron que, durante más de cinco meses, el país continuó calculando la inflación con una estructura de consumo correspondiente a 2004, pese a que el organismo ya contaba con los estudios técnicos necesarios para actualizar el índice.
Reclaman respetar la independencia del INDEC
En el documento, ATE-INDEC advirtió que ninguna reforma institucional será creíble si no garantiza la autonomía técnica del organismo.
Además, recordó que la Defensoría del Pueblo de la Nación recomendó fortalecer el marco institucional del INDEC para evitar futuras interferencias políticas y adecuarlo a estándares internacionales.
"No puede hablarse de blindar al INDEC después de haber vulnerado su independencia técnica", sostuvo el gremio, que también reclamó la implementación de protocolos automáticos para impedir que futuras actualizaciones metodológicas dependan de decisiones políticas.
Rechazo a crear índices alternativos de inflación
La Junta Interna también cuestionó las iniciativas que impulsan mediciones alternativas del costo de vida.
Si bien reconoció que existen dudas sobre la metodología vigente, sostuvo que la solución no pasa por reemplazar al organismo oficial sino por fortalecerlo.
"La fragmentación de las estadísticas oficiales solo debilita una institución que debe pertenecer a toda la sociedad y no a un gobierno de turno", remarcaron.
También reclamaron mejoras salariales
Por último, ATE-INDEC vinculó la independencia técnica con las condiciones laborales de quienes trabajan en el organismo.
En ese sentido, pidió estabilidad laboral, una carrera estadística fortalecida y una recomposición salarial que evite que los empleados perciban ingresos por debajo de la línea de pobreza que el propio INDEC publica cada mes.
"Ningún trabajador o trabajadora del INDEC debería percibir un salario inferior a la Línea de Pobreza", concluyó el comunicado.