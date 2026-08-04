Diego Leuco se disculpó después de las burlas en Luzu TV a la bailarina de “Pasión de sábado”: qué dijo

Pero no se limitaron a reconocer un error, sino que explicaron el origen de las risas. “Los que conocen la sección lo saben, ella no tiene por qué saberlo. Es verdad, el video sacado de contexto… es lógico que se sienta mal”, manifestó y explicó que la dinámica del “Viernes de abuelos” consistía en mostrar un video de abuelos tierno, a cargo de Yoyi Francella, y contrastarlo con otro video, en clave de humor más ácido, a cargo de Dardik.