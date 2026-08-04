Diego Leuco se disculpó después de las burlas en Luzu TV a la bailarina de “Pasión de sábado”: qué dijo

Resumen para apurados
- Diego Leuco y conductores de Luzu TV pidieron disculpas a la bailarina Kiara Aldeco esta semana tras burlarse en su programa streaming de un video emotivo con sus abuelos.
- El conflicto inició cuando el ciclo usó el baile de Aldeco en "Pasión de sábado" para un segmento humorístico, desatando críticas y un firme descargo de la bailarina en redes.
- El caso reaviva la discusión sobre los límites del humor en el streaming frente al impacto negativo y la estigmatización que sufren los artistas en plataformas digitales.
En apenas un fin de semana, un video en redes sociales se desdobló: primero se viralizó, después tuvo repercusión en "Luzu TV" y, por último, una nueva réplica de su protagonista. Kiara Aldeco, bailarina y creadora de contenido, compartió un video con toda emoción. En él, mostraba a sus abuelos viéndola, orgullosos, mientras cumplía uno de sus sueños.
Frente a los jubilados, Aldeco bailaba sobre un escenario: las iluminadas y musicalizadas tablas de “Pasión de sábado”, un programa de música bailable que se emite desde 1989. Pero en redes sociales, el video tuvo una doble recepción. Por una parte, quienes empatizaron con los abuelos y también con la bailarina y se emocionaron con la emoción ajena. Por otra parte, quienes se burlaron, considerando que el video mostraba contenido irónico.
La burla de Luzu TV y el llanto de Kiara Aldeco
Este lunes, el programa “Antes que nadie” de Luzu TV, la productora de Nicolás Occhiato, tomó el video de Aldeco y lo transmitió para su audiencia. En el ciclo “Viernes de abuelos” del programa, Martín Dardik, conocido como “El Trinche”, presentó un video en la dinámica de polarización que tiene con Yoyi Francella. “Abuelos orgullosos. No es una diplomatura, pero está ahí cerquita. Miren”, dijo para presentar el video y se reprodujo la publicación de Kiara Aldeco.
El momento generó incomodidad entre los propios conductores. Diego Leuco, Muni Seligmann e incluso Francella intentaron contener la risa. Asimismo, Leuco criticó a Dardik, reprobando su video. “No quiero ser partícipe de esto”, dijo entre risas Seligmann.
Si las burlas ya habían llegado en redes sociales, la viralización que ganó después de ser transmitido por Luzu TV le valió a Aldeco aún más repercusión. Ofendida, decidió hacer un descargo. “Qué decepción ver que desde un espacio de comunicación se elija burlarse del trabajo y del esfuerzo de otra persona. Quiero aclarar que no me dedico únicamente a un solo estilo: soy una bailarina en formación constante, versátil, y trabajo todos los días para seguir mejorando”, escribió en sus redes sociales.
Diego Leuco pidió disculpas por las burlas
Después del descargo y de un reclamo puntual de Aldeco a Nicolás Occhiato, los conductores de “Antes que nadie” se disculparon. “Le quiero mandar un beso. Le queremos pedir disculpas a Kiara Aldeco”, dijo Leuco.
Pero no se limitaron a reconocer un error, sino que explicaron el origen de las risas. “Los que conocen la sección lo saben, ella no tiene por qué saberlo. Es verdad, el video sacado de contexto… es lógico que se sienta mal”, manifestó y explicó que la dinámica del “Viernes de abuelos” consistía en mostrar un video de abuelos tierno, a cargo de Yoyi Francella, y contrastarlo con otro video, en clave de humor más ácido, a cargo de Dardik.
Después de las disculpas, Aldeco se limitó a publicar en su cuenta de Instagram un collage con fotos suyas bailando desde pequeña.