Marcela Baños apuntó contra Lizy Tagliani y Wanda Nara y reclamó un Martín Fierro para “Pasión de Sábado”

Resumen para apurados
- Marcela Baños reclamó en 'Intrusos' un Martín Fierro para 'Pasión de Sábado' tras la última gala de APTRA, denunciando la falta de reconocimiento a su histórica trayectoria.
- Con 27 años al frente del ciclo tropical de ocho horas en vivo, Baños cuestionó los discursos de los ganadores y atribuyó su falta de estatuillas a no tener un 'padrinazgo'.
- El descargo se suma a las quejas de figuras como Georgina Barbarossa, avivando el debate sobre los cuestionados criterios de votación de APTRA y la legitimidad de sus premios.
El premio Martín Fierro que recibió Wanda Nara desató una oleada de descargos en la televisión argentina. Luego de la gala del lunes, Yanina Latorre criticó que se entregara el reconocimiento a la conductora de “MasterChef Celebrity” y conductoras como Georgina Barbarossa y Marcela Baños se sumaron a compartir sus quejas. Aunque la mayoría de ellas aseguró que el enojo no era con Wanda, sino con Aptra, la empresaria no pudo evitar quedar en medio de los enojos.
En “Intrusos”, donde Baños es panelista, aprovechó para descargar un enojo que carga desde hace años con la organización de los Martín Fierro. En su descargo, se solidarizó con Barbarossa, quien se quejó por llevar 27 años en la conducción y nunca recibir un reconocimiento. “Veo esto y pienso que nunca voy a tener oportunidad de nada”, dijo, pese a hacer un programa con ocho horas de conducción todos los fines de semana.
Marcela Baños reclamó un Martín Fierro para “Pasión de Sábado”
El programa tropical de los sábados lleva 30 años de emisión en la televisión argentina. Baños, por su parte, tiene también 27 años frente a las cámaras. “Todos deberían pasar una vez por ‘Pasión’ para ver lo que es hacer el programa porque es muy difícil”, dijo. Fundamentó su idea con la complejidad de coordinar más de 20 bandas, tribuna, público en vivo e indicaciones de la producción por cucaracha.
“Es re injusto, siempre me voy enojada de los Martín Fierro”, dijo también al aire, con un enojo que fue escalando. Pese a haber aceptado asistir un año más y haber intentado poner su mejor cara para divertirse, el objetivo no terminó de cumplirse. “‘Pasión de Sábado’ tiene 30 años, ¿no se merece el oro?”, cuestionó.
Es que el programa que conduce dio a conocer a las principales figuras de la música tropical argentina. Por eso Baños destacó que artistas que pasaron por el escenario de “Pasión” tuvieron después grandes logros. Mencionó a Karina, El Polaco, Rodrigo y muchos más. También hizo referencia a Eugenia Quevedo y Ángela Leiva que hace una semana fueron invitadas a cantar en el show de Ricardo Arjona. “¿No nos merecemos nunca nada? Por eso siempre me voy del or**, porque realmente queremos ganarlo, realmente sentimos que lo merecemos”, remató.
Marcela Baños criticó el discurso de Lizy Tagliani en los Martín Fierro
En su agradecimiento por el premio a “La Peña de Morfi”, Lizy Tagliani aprovechó para hacer referencia a la situación legal que atravesó por la falsa denuncia de Viviana Canosa. Baños reparó en ello y manifestó directamente su descontento por el discurso. “Con todo el respeto del mundo, Lizy, te adoro y te banco, pero terminan hablando de temas que no tienen nada que ver. Yo entiendo que el discurso lo tenés que dar en el momento, pero están premiando un programa musical. ¡No se habló de música!”, criticó Baños.
Marcela Tauro le consultó a qué adjudicaba el hecho de no haber recibido nunca un Martín Fierro por “Pasión de Sábado”. “Porque no tengo un marido famoso, un marido millonario, porque soy una mina que entré por un casting, porque no tengo un padrinazgo, todo lo que hago, lo hago por mí”, estalló Baños.