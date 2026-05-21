Marcela Baños apuntó contra Lizy Tagliani y Wanda Nara y reclamó un Martín Fierro para “Pasión de Sábado”

Es que el programa que conduce dio a conocer a las principales figuras de la música tropical argentina. Por eso Baños destacó que artistas que pasaron por el escenario de “Pasión” tuvieron después grandes logros. Mencionó a Karina, El Polaco, Rodrigo y muchos más. También hizo referencia a Eugenia Quevedo y Ángela Leiva que hace una semana fueron invitadas a cantar en el show de Ricardo Arjona. “¿No nos merecemos nunca nada? Por eso siempre me voy del or**, porque realmente queremos ganarlo, realmente sentimos que lo merecemos”, remató.