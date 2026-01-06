Homenaje a Lanata: qué dijo Diego Leuco sobre la carta documento que le envió Elba Marcovecchio

Bárbara amplió el contexto de esas restricciones y cuestionó los motivos que se les daban en ese momento. “Ellos decían que era por el bien de él y por seguridad, pero eso pasaba solo en el cuarto de él. En una primera instancia, hubo una lista de gente que sí podía entrar con el teléfono. Ellos insistían en que era una disposición de la clínica. Después, la regla se impuso para todos”, explicó.