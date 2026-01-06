Homenaje a Lanata: qué dijo Diego Leuco sobre la carta documento que le envió Elba Marcovecchio

Diego Leuco rompió el silencio y habló de la carta documento que Elba Marcovecchio le envió al canal de streaming "Resumido" por el documental sobre Jorge Lanata.
En diálogo con Intrusos (América), el ex conductor de Telenoche explicó cómo tomó conocimiento de la intimación legal y aclaró los pasos que siguió a partir de ese momento. “Yo no recibí la carta documento de Elba Marcovecchio porque estaba en Córdoba, pero efectivamente estuvo, tanto a mi nombre como al de Resumido”, señaló. Y agregó: “Hablé con mi abogado de toda la vida y él ya hizo la respuesta formal”.
El conductor también se refirió al reclamo presentado por la abogada y aseguró que comprende la situación planteada. “Por supuesto, a partir de ahora no se publicará nada que esa cautelar prohíba y lo que ya publicamos era sin conocimiento de eso. Entiendo el reclamo y nuestros abogados lo están respondiendo”, sostuvo. En ese sentido, explicó por qué Marcovecchio no formó parte del documental: “No participó Elba así como tampoco lo hicieron otras mujeres que participaron de la vida de Lanata”.
Consultado sobre si creía que la letrada podía sentirse señalada como la villana del relato, Leuco fue cauto en su respuesta: “Yo no opino desde un lugar neutral”, afirmó, antes de cerrar: “No definiría a las personas por buenas o malas, no soy quién para juzgar a alguien desde lo moral”.
El testimonio de Bárbara y Lola Lanata en el documental
El documental también incluyó fuertes declaraciones de Bárbara y Lola Lanata, quienes relataron situaciones que vivieron durante los últimos días de internación de su padre. “Había un detector de metales antes de entrar al cuarto. Fue impresionante, no lo podíamos creer. Pasamos un cumpleaños con mi papá y no podíamos sacarnos una foto”, expresó Lola con indignación. A ese relato se sumó su hermana: “No podíamos entrar con carteras ni celular, ni estar más de 45 minutos”.
Bárbara amplió el contexto de esas restricciones y cuestionó los motivos que se les daban en ese momento. “Ellos decían que era por el bien de él y por seguridad, pero eso pasaba solo en el cuarto de él. En una primera instancia, hubo una lista de gente que sí podía entrar con el teléfono. Ellos insistían en que era una disposición de la clínica. Después, la regla se impuso para todos”, explicó.
Por su parte, la hija menor del periodista detalló cómo se originó el conflicto con Marcovecchio. “Todo lo que hicimos, lo hicimos por él y para que esté bien, siempre pensando en que iba a salir. Hemos llegado a pensar en qué pasaba si se enojaba, conociéndolo se iba a enojar, pero pasaban cosas rara”, manifestó. En la misma línea, Bárbara agregó: “Hubo consumos de tarjeta altísimos, que no se podían pagar. No era el momento de estar comprando ciertas cosas. Hubo muchas situaciones que hicieron que hagamos eso”.
Finalmente, Bárbara Lanata explicó el motivo que terminó de definir la denuncia: “Siempre teníamos el miedo de, en caso de llegar a una situación límite en la que teníamos que tomar una decisión sobre su vida, decidía una sola persona. Ese fue el punto que nos hizo decidir sobre la denuncia”, concluyó en diálogo con Diego Leuco.