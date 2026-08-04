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Cuentas bloqueadas por 24 horas: WhatsApp suspendió por error a miles de usuarios del mundo

La aplicación de mensajería sufrió una interrupción masiva que derivó en revisiones automáticas de 24 horas. Las fallas afectaron el envío de archivos multimedia y provocaron la suspensión injustificada de perfiles en todo el mundo.

WhatsApp sufrió una caída masiva y bloqueó cuentas de forma indebida.
WhatsApp sufrió una caída masiva y bloqueó cuentas de forma indebida. (Imagen Web)
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Una falla global en WhatsApp (Meta) bloqueó miles de cuentas por 24 horas este lunes a nivel mundial debido a un error en sus sistemas automáticos de revisión.
  • La caída interrumpió el envío de archivos multimedia y activó revisiones automáticas. Meta admitió el fallo y prometió solucionarlo, pero no brindó explicaciones técnicas.
  • El incidente perjudicó las comunicaciones personales y comerciales, reabriendo el debate sobre los riesgos de confiar la moderación digital exclusivamente a algoritmos.
Resumen generado con IA

WhatsApp registró una masiva caída en el mundo, confundiendo a internautas y frustrando a algunos contactos incluso por un tiempo mayor del estipulado. De acuerdo con el informe de la plataforma DownDetector, que provee monitoreos de estado en tiempo real así como informes enviados por la comunidad, la popular aplicación de mensajería sufrió una caída global entre las 18 y las 21, hora local argentina. Pero algunos problemas no se limitaron a esa franja horaria y muchos afectados padecieron bloqueos de al menos 24 horas a raíz de esta falla global.

¿Qué pasa con WhatsApp? Usuarios reportan bloqueo de cuentas y fallas para enviar fotos tras la caída global

¿Qué pasa con WhatsApp? Usuarios reportan bloqueo de cuentas y fallas para enviar fotos tras la caída global

Meta estuvo trabajando para solucionar un desperfecto importante que dejó a innumerables titulares de WhatsApp sin acceso a sus perfiles este lunes. Entre las anomalías se registraron impedimentos en el envío de fotos, videos y stickers, aunque en varios casos el envío de mensajes de texto siguió funcionando con normalidad. Sin embargo, algunos clientes en el globo experimentaron el bloqueo y la suspensión de sus accesos por un día.

Cuentas "en revisión" y suspensión indebida

De acuerdo con el informe del medio especializado The Tech Buzz, muchos usuarios perdieron el acceso a sus registros este lunes, medida que se prolongó incluso hasta el martes 4 de agosto. El problema marcó erróneamente perfiles legítimos y los puso "en auditoría", lo que desplegaba mensajes de error en lugar de sus conversaciones.

Los afectados recurrieron a las redes sociales durante todo el día para reportar experiencias idénticas: al abrir WhatsApp, se encontraban con sus cuentas suspendidas en espera de evaluación, sin una explicación clara de las normas que supuestamente habían infringido. La plataforma sometió estos perfiles a una verificación de 24 horas a nivel mundial.

El aviso de WhatsApp para los usuarios bloqueados de forma errónea. El aviso de WhatsApp para los usuarios bloqueados de forma errónea. (Imagen Web)

El impacto en la comunicación y falta de explicaciones

Los clientes perjudicados se encontraron con un aviso en la aplicación que les impedía el acceso a las funciones de mensajería. La pantalla mostraba una notificación que decía: “Cuenta en revisión. Fecha de la solicitud: 3 de agosto de 2026. Se está comprobando la actividad de tu cuenta y la información de tu dispositivo para asegurarnos de que cumple con nuestros términos de servicio. Te notificaremos el resultado, normalmente en un plazo de 24 horas”. Debajo de este mensaje, la aplicación ofrecía opciones para obtener información sobre el uso responsable de WhatsApp y sobre teléfonos y cuentas robados.

Para una aplicación que se convirtió en una infraestructura esencial para 2 mil millones de personas en todo el mundo, incluso una breve interrupción genera caos. Muchas empresas pueden perder el contacto con sus clientes y, en algunas regiones donde WhatsApp domina la comunicación, la gente queda prácticamente incomunicada.

Desde Tech Buzz advirtieron la falta de transparencia durante este episodio. Meta no especificó cuántas cuentas se vieron afectadas, qué regiones geográficas sufrieron más problemas ni qué falló exactamente en sus sistemas de alerta. En su breve comunicado a TechCrunch, la compañía reconoció la contingencia y prometió solucionarla, pero no ofreció ningún detalle técnico que pudiera prevenir imprevistos similares. Este tipo de falla en la moderación automatizada plantea interrogantes sobre el control que ejercen los algoritmos sobre nuestra vida digital.

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