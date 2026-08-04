Cuentas bloqueadas por 24 horas: WhatsApp suspendió por error a miles de usuarios del mundo

El impacto en la comunicación y falta de explicaciones

Los clientes perjudicados se encontraron con un aviso en la aplicación que les impedía el acceso a las funciones de mensajería. La pantalla mostraba una notificación que decía: “Cuenta en revisión. Fecha de la solicitud: 3 de agosto de 2026. Se está comprobando la actividad de tu cuenta y la información de tu dispositivo para asegurarnos de que cumple con nuestros términos de servicio. Te notificaremos el resultado, normalmente en un plazo de 24 horas”. Debajo de este mensaje, la aplicación ofrecía opciones para obtener información sobre el uso responsable de WhatsApp y sobre teléfonos y cuentas robados.