¿Qué pasa con WhatsApp? Usuarios reportan bloqueo de cuentas y fallas para enviar fotos tras la caída global

Resumen para apurados
- Meta registró este lunes una caída global en WhatsApp que afectó a millones de usuarios por fallas en el envío de multimedia y bloqueos temporales de cuentas sin explicación.
- La falla comenzó con problemas para enviar fotos y escaló al bloqueo involuntario de cuentas. La empresa inició una restitución gradual del servicio desde sus servidores.
- A la espera de un comunicado oficial de Meta, los usuarios experimentan un restablecimiento parcial, manteniendo la incertidumbre sobre la seguridad de las cuentas afectadas.
WhatsApp volvió a registrar una jornada de inconvenientes este lunes 3 de agosto. Además de una caída global que impidió el envío de fotos, stickers y otros archivos multimedia, miles de usuarios denunciaron el bloqueo temporal de sus cuentas, una situación sobre la que Meta todavía no brindó explicaciones oficiales.
Los problemas comenzaron alrededor de las 18 (hora argentina) y afectaron a usuarios de distintos países, quienes utilizaron redes sociales y plataformas de monitoreo como Downdetector para informar los errores.
Qué fallas presentó WhatsApp
El inconveniente más reportado fue la imposibilidad de enviar fotos a través de los chats. Sin embargo, con el correr de las horas comenzaron a aparecer otros problemas, entre ellos:
Imposibilidad de enviar o recibir mensajes.
Fallas para compartir fotos, videos y otros archivos multimedia.
Errores al enviar stickers.
Problemas para subir imágenes a los estados.
Fallos de conexión con el servidor.
Interrupciones en WhatsApp Web.
En sitios como Downdetector se multiplicaron los mensajes de usuarios afectados.
"WhatsApp no me permite enviar fotos ni stickers desde hace dos horas".
"No deja subir fotos al estado ni enviarlas a otro chat".
También reportan bloqueo de cuentas
A la caída del servicio se sumó otro problema que generó preocupación entre los usuarios: el bloqueo temporal de cuentas.
Numerosas personas aseguraron que, al abrir la aplicación, encontraron mensajes como:
"Esta cuenta no puede usar WhatsApp".
"Cuenta en revisión".
En esos casos, la aplicación indica que el proceso de análisis podría extenderse por más de 24 horas, sin informar el motivo de la restricción.
Hasta el momento, Meta no confirmó si estos bloqueos están relacionados con la caída mundial de la plataforma.
¿Por qué WhatsApp está bloqueando cuentas?
Por ahora no existe una explicación oficial.
En redes sociales comenzaron a circular distintas hipótesis. Una de ellas sostiene que el problema estaría relacionado con la falla global registrada durante este lunes. Otra apunta a un posible cambio en los algoritmos automáticos de detección de actividad sospechosa que habría provocado bloqueos por error.
Ninguna de estas versiones fue confirmada por la empresa.
Cuándo vuelve a funcionar WhatsApp
Aunque Meta no informó cuál fue el origen técnico de la caída ni un horario para la normalización completa del servicio, usuarios de distintos países comenzaron a reportar una recuperación gradual de algunas funciones.
Sin embargo, el restablecimiento es escalonado, por lo que mientras algunos usuarios ya pueden utilizar la aplicación con normalidad, otros continúan experimentando inconvenientes para enviar archivos multimedia o acceder a sus cuentas.
En este tipo de incidentes, la recuperación suele realizarse progresivamente desde los servidores de WhatsApp.
Qué hacer si WhatsApp sigue fallando
Mientras el servicio termina de normalizarse, se recomienda:
Mantener la aplicación actualizada a la última versión.
Verificar la conexión a internet.
Cerrar y volver a abrir la aplicación.
Reiniciar el dispositivo si el problema persiste.
No obstante, cuando la falla se origina en los servidores de WhatsApp, estas acciones pueden no resolver el inconveniente hasta que Meta complete la recuperación del sistema.
Por qué WhatsApp puede suspender una cuenta
Al margen de la situación actual, WhatsApp contempla distintos motivos por los que una cuenta puede ser suspendida temporalmente:
Utilizar aplicaciones no oficiales como WhatsApp Plus o GB WhatsApp.
Reenviar masivamente un mismo contenido.
Contactar a un número elevado de personas en poco tiempo.
Enviar mensajes a usuarios que no tienen el número agendado.
Acumular denuncias de otros usuarios.
Detectar comportamientos considerados abusivos o contrarios a las políticas de la plataforma.
En la mayoría de los casos, un bloqueo temporal no implica la eliminación definitiva de la cuenta. Tras un proceso de revisión, si el sistema determina que no hubo infracciones, el acceso suele restablecerse automáticamente.
Hasta el cierre de esta nota, Meta no había emitido un comunicado oficial para explicar las causas de la caída mundial ni los reportes sobre bloqueos de cuentas, por lo que los usuarios continúan a la espera de información sobre la normalización definitiva del servicio.