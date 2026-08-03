El truco de exingenieros de Google para dejar de usar tanto el celular

El método de los exGoogle para recuperar el control

Jake Knapp y John Zeratsky, quienes trabajaron en Google y YouTube, desarrollaron una técnica concreta para combatir la adicción al teléfono. La detallaron en su libro Make Time: Cómo enfocarte en lo que importa cada día, donde recomiendan quitar todas las apps de la pantalla de inicio. La idea es que, al desbloquear el celular, no haya íconos visibles que inviten al uso. Solo el reloj, si se quiere, pero nada más.