El truco de exingenieros de Google para dejar de usar tanto el celular

Resumen para apurados
- Exingenieros de Google proponen vaciar la pantalla del celular para combatir la adicción digital en Argentina, donde el uso promedio diario supera las seis horas.
- Jake Knapp y John Zeratsky buscan crear fricción quitando íconos y notificaciones. Así, acceder a las apps exige una búsqueda consciente y frena el hábito automático.
- La estrategia busca que los usuarios recuperen el control de su tiempo y atención sin renunciar a la tecnología, marcando una tendencia hacia el bienestar digital.
Cada vez es más común desbloquear el celular “por un segundo” y, sin darse cuenta, haber perdido 15 minutos navegando entre apps. En Argentina, el promedio diario de uso del teléfono supera las seis horas, lo que se traduce en más de 90 días enteros al año frente a una pantalla. Es decir, un cuarto del año pegados al celular.
Lo más preocupante es que muchas veces ni siquiera se toma conciencia. Se abre WhatsApp, Instagram o cualquier otra aplicación sin motivo claro, como si el pulgar actuara por cuenta propia. Algunas personas llegan a desbloquear el teléfono más de 200 veces por día. No se trata de una elección, sino de un hábito automático, casi reflejo.
Frente a esta realidad, proliferan ideas para cortar con ese “piloto automático”. Algunas son más útiles que otras, pero una en particular está generando atención: vaciar por completo la pantalla de inicio del celular.
El método de los exGoogle para recuperar el control
Jake Knapp y John Zeratsky, quienes trabajaron en Google y YouTube, desarrollaron una técnica concreta para combatir la adicción al teléfono. La detallaron en su libro Make Time: Cómo enfocarte en lo que importa cada día, donde recomiendan quitar todas las apps de la pantalla de inicio. La idea es que, al desbloquear el celular, no haya íconos visibles que inviten al uso. Solo el reloj, si se quiere, pero nada más.
Según explicaron, el objetivo es crear “fricción”: al no tener las aplicaciones al alcance de un toque, el acceso deja de ser automático y se vuelve una acción más consciente. Tener que deslizar la pantalla o buscar una app específica cambia la dinámica del uso.
Además, proponen apagar todas las notificaciones, cerrar las sesiones de redes sociales y, en casos extremos, cambiar las contraseñas para ingresar a través de un gestor. Si el acceso se vuelve más incómodo, se gana al menos un segundo para pensar si realmente se quiere usar el teléfono o simplemente se está matando el tiempo.
Otras estrategias en la misma línea
Hay quienes prueban con métodos aún más radicales: desde usar placas de vidrio que imitan la forma de un celular hasta volver a los antiguos teléfonos sin conexión a internet. El punto clave, según Knapp y Zeratsky, es recuperar el control del tiempo y la atención, en lugar de entregarlos de forma inconsciente.
No se trata de una cruzada contra la tecnología. Los celulares conectan, informan, entretienen. Pero cuando comienzan a decidir por uno mismo, ahí nace el verdadero problema. Tal vez no exista una solución definitiva, pero vaciar la pantalla de inicio puede ser, al menos, un buen primer paso.