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Atlético Tucumán ya conoce sede y fecha para el cruce de Copa Argentina ante Independiente

El partido ante el "Rojo" se disputará el miércoles 12 en el estadio de Newell's, en Rosario, con horario a confirmar. Un escenario conocido por ambos equipos en la presente edición.

CONFIRMADO. El Coloso del Parque será la sede del duelo entre el Decano y el Rojo.
CONFIRMADO. El "Coloso del Parque" será la sede del duelo entre el "Decano" y el "Rojo".
Hace 1 Hs

Atlético Tucumán ya tiene definida la hoja de ruta para su próximo desafío en la Copa Argentina. El equipo tucumano se enfrentará a Independiente por los octavos de final el próximo miércoles 12 en el estadio de Newell's Old Boys en Rosario, aunque aún resta confirmar el horario.

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El "Coloso" Marcelo Bielsa guarda un antecedente favorable y cercano para el "Decano", ya que en esa misma cancha superó a Talleres de Córdoba por los 16avos de final el pasado mayo. En la fase inicial de los 32avos, Atlético había iniciado su camino con una victoria frente a Sportivo Barracas en la cancha de Estudiantes de Caseros. Curiosamente, Independiente también sabe lo que es festejar este año en el parque Independencia rosarino: venció allí a Unión de Santa Fe en 16avos, luego de haber debutado con un triunfo ante Atenas de Río Cuarto en el estadio de Defensa y Justicia.

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El choque en Rosario representará el tercer mano a mano entre ambos en el marco de la Copa Argentina. El primer cruce ocurrió el 19 de septiembre de 2017 por los 16avos de final, cuando el "Decano" se impuso por 2 a 1 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza con goles de Luis Miguel "Pulga" Rodríguez y Rodrigo Aliendro, mientras que Maximiliano Meza descontó para el conjunto de Avellaneda. La revancha para el "Rojo" llegó el 23 de junio de 2022, también en la fase de 16avos, con una victoria por 1 a 0 en el estadio 23 de Agosto de Jujuy mediante un tanto de Juan Cazares.

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