Atlético Tucumán ya conoce sede y fecha para el cruce de Copa Argentina ante Independiente

El choque en Rosario representará el tercer mano a mano entre ambos en el marco de la Copa Argentina. El primer cruce ocurrió el 19 de septiembre de 2017 por los 16avos de final, cuando el "Decano" se impuso por 2 a 1 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza con goles de Luis Miguel "Pulga" Rodríguez y Rodrigo Aliendro, mientras que Maximiliano Meza descontó para el conjunto de Avellaneda. La revancha para el "Rojo" llegó el 23 de junio de 2022, también en la fase de 16avos, con una victoria por 1 a 0 en el estadio 23 de Agosto de Jujuy mediante un tanto de Juan Cazares.