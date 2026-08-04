Un encuentro internacional de narración oral une a Tucumán con México, Paraguay y Panamá

Hasta el viernes se realizará la 11ª edición de Congresales de la Palabra, el encuentro internacional de narración oral escénica organizado por el Ente Cultural de Tucumán y el grupo Tucucuentos Solidarios. Los participantes de distintas provincias y del exterior (hay artistas de México, Paraguay y Panamá) recorrerán escuelas tucumanas para compartir gratis historias, talleres y espacios de intercambio que ponen en valor el poder de la palabra.
Luego del acto formal de inauguración del evento, realizado en la sala Oretes Caviglia ayer a la mañana, la delegación partió a los Valles Calchaquíes. Hoy a la mañana, su agenda se desplegará en escuelas de Ampimpa, Los Zazos y Amaicha del Valle, donde al mediodía el narrador panameño Dagoberto Chung dictará el taller “La oralidad: cantera eterna” en la escuela Nº10, dirigido a docentes.
Desde las 16 se realizará una ceremonia en agradecimiento a la Pachamama, junto a integrantes de la Comunidad de Amaicha, y una charla abierta con Humberto Andrade, el cacique Horacio Díaz y la Pachamama Eva Pastrana.
Mañana regresarán a la capital y el jueves a las 16 se realizará la tradicional visita al Museo Casa Histórica de la Independencia, ataviados con trajes típicos de sus países y provincias.