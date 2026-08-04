Un encuentro internacional de narración oral une a Tucumán con México, Paraguay y Panamá

Hasta el viernes se realizará la 11ª edición de Congresales de la Palabra, el encuentro internacional de narración oral escénica organizado por el Ente Cultural de Tucumán y el grupo Tucucuentos Solidarios. Los participantes de distintas provincias y del exterior (hay artistas de México, Paraguay y Panamá) recorrerán escuelas tucumanas para compartir gratis historias, talleres y espacios de intercambio que ponen en valor el poder de la palabra.