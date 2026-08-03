Encuentro de talleres artísticos en el Parque 9 de Julio

Entre los protagonistas estuvo Etel Kohn, de 73 años del taller de Ballet para Adultos del Centro Cultural Mercedes Sosa, quien contó su experiencia: “Empecé a los 70 años sin saber bailar nada y ya pude presentarme en varios escenarios, incluso en el Teatro San Martín. El ballet no tiene edad, nos ayuda en lo físico y en lo emocional, y se formó un equipazo humano”.