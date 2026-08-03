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Encuentro de talleres artísticos en el Parque 9 de Julio

Vecinos, familias, alumnos y docentes se reunieron en la Casa de la Cultura.

Encuentro de talleres artísticos en el Parque 9 de Julio
Hace 4 Hs

Más de 1.500 personas participaron el fin de semana del Encuentro de Talleres Artísticos, una jornada que convirtió a la Casa de la Cultura y sus alrededores, en el Parque 9 de Julio, en un punto de reunión para alumnos, docentes, familias y expositores.

El encuentro permitió mostrar el resultado de los 67 talleres desarrollados durante el primer semestre en los cuatro espacios culturales municipales: la Casa de la Cultura, el Centro Cultural Mercedes Sosa, el Centro Cultural Don Bosco y la Casa del Bicentenario.

Cómo inscribirse a los talleres artísticos que se dictarán en la Facultad de Filosofía y Letras

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Entre los protagonistas estuvo Etel Kohn, de 73 años del taller de Ballet para Adultos del Centro Cultural Mercedes Sosa, quien contó su experiencia: “Empecé a los 70 años sin saber bailar nada y ya pude presentarme en varios escenarios, incluso en el Teatro San Martín. El ballet no tiene edad, nos ayuda en lo físico y en lo emocional, y se formó un equipazo humano”.

Durante la tarde, el escenario central fue ocupado por alumnos de distintas disciplinas, con presentaciones de teatro, canto, guitarra, folclore, tango, hip hop, danzas árabes y latinas, murga y caporales. A pocos metros, una feria permitió conocer y adquirir trabajos realizados en los talleres de bordado, costura, pintura, mosaiquismo, reciclado creativo y artesanías.

Verónica Quinteros, alumna del taller de costura, resaltó el impacto que tienen estas propuestas tanto en el aprendizaje como en la posibilidad de generar un emprendimiento: “No es solo un momento de aprendizaje, sino de compartir e insertarse laboralmente porque podés emprender a partir de lo que te enseñan. Es un espacio hermoso y muy acogedor”.

Por su parte, Ana Coronel, alumna del taller de Pedrería y Bordado, puso el foco en los vínculos que se generan durante las clases: “Nos incentivan mucho la imaginación a través de distintas técnicas y la profesora nos inculca el compañerismo y las buenas actitudes, formando un grupo hermoso donde compartimos mucho”.

Talleres artísticos y actividades gratuitas por la Semana de la Ciudad en San Miguel de Tucumán

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La subsecretaria de Cultura, Ana Lía Carbonell, destacó la respuesta del público y la función de los talleres como espacios de formación: “Estamos muy contentos con la repercusión. Estos 67 talleres no solo enseñan arte o danza, sino que brindan una salida laboral concreta que los vecinos valoran mucho. Ya nos preparamos para lanzar la inscripción a nuevos talleres y ampliar las actividades”.

Propuestas libres y gratuitas

En tanto, el director de Gestión Cultural, Emiliano Alonso, recordó que las propuestas son libres y gratuitas para personas de todas las edades. Según explicó, la cultura genera “espacios de socialización, construcción de redes y convivencia pacífica”. La oferta de talleres puede consultarse a través de las redes sociales y canales oficiales del Municipio, aunque la inscripción debe realizarse presencialmente en los centros culturales.

Con la participación de alumnos, familias y docentes, el encuentro cerró una primera etapa de trabajo y exhibió el alcance de los espacios culturales municipales, que buscan consolidarse como lugares de aprendizaje, expresión, encuentro y desarrollo para los vecinos de la capital.

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