Así será la semana de Los Pumas antes del duelo con Sudáfrica en Vélez

Los Pumas ya pusieron en marcha la cuenta regresiva para uno de los desafíos más importantes del año. Bajo las órdenes de Felipe Contepomi, el seleccionado argentino comenzó una semana de preparación intensa en Casa Pumas, donde buscará llegar de la mejor manera al test match frente a Sudáfrica, que se disputará el próximo sábado 8 de agosto, desde las 16, en el estadio José Amalfitani de Vélez.