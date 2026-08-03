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Así será la semana de Los Pumas antes del duelo con Sudáfrica en Vélez

Felipe Contepomi definirá el equipo el jueves y el sábado recibirá a los Springboks.

Pablo Matera, de Los Pumas.
Pablo Matera, de Los Pumas.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Los Pumas, dirigidos por Felipe Contepomi, iniciaron su preparación para enfrentar a Sudáfrica este sábado a las 16 en Vélez, por un test match clave del año.
  • La semana incluye prácticas de alta intensidad, el anuncio de los titulares el jueves y el Captain's Run el viernes en un estadio donde vencieron a All Blacks.
  • Tras medirse ante el bicampeón mundial, el seleccionado argentino continuará su calendario al recibir a Australia en Jujuy y Mendoza entre agosto y septiembre.
Resumen generado con IA

Los Pumas ya pusieron en marcha la cuenta regresiva para uno de los desafíos más importantes del año. Bajo las órdenes de Felipe Contepomi, el seleccionado argentino comenzó una semana de preparación intensa en Casa Pumas, donde buscará llegar de la mejor manera al test match frente a Sudáfrica, que se disputará el próximo sábado 8 de agosto, desde las 16, en el estadio José Amalfitani de Vélez.

El cuerpo técnico diseñó un cronograma de trabajo que combinará exigencia física, ajustes tácticos y recuperación, con el objetivo de encontrar la mejor versión del equipo para enfrentar al vigente bicampeón del mundo.

Una semana clave antes de enfrentar a los Springboks

La actividad comenzó con ejercicios de fuerza y movilidad, una rutina habitual para reacondicionar al plantel después del descanso. Sin embargo, la carga de trabajo aumentará durante el martes y el miércoles, jornadas en las que el plantel afrontará entrenamientos de alta intensidad.

Además de evaluar el estado físico de cada jugador, Contepomi aprovechará esos días para profundizar el trabajo táctico y terminar de definir la estrategia con la que intentará sorprender a los Springboks.

El jueves será un día diferente. El entrenador anunciará oficialmente la formación titular que saldrá a la cancha en Vélez y, una vez finalizada esa actividad, el plantel tendrá la jornada libre para descansar antes del tramo final de la preparación.

El viernes llegará el tradicional Captain's Run, el último entrenamiento previo al partido. La práctica se desarrollará en el estadio José Amalfitani y servirá para ultimar detalles, mientras que los pateadores realizarán sus habituales ensayos frente a los postes.

Finalmente, el sábado, desde las 16, Los Pumas volverán a presentarse en Vélez con la ilusión de dar un golpe frente a los sudafricanos.

El escenario trae buenos recuerdos para el equipo argentino. La última vez que jugó allí consiguió una histórica victoria por 29-23 frente a los All Blacks, uno de los triunfos más importantes del ciclo reciente.

Después del compromiso ante Sudáfrica, el calendario de Los Pumas continuará con la serie frente a Australia. El seleccionado recibirá a los Wallabies el 29 de agosto en Jujuy y volverá a enfrentarlos el 5 de septiembre en Mendoza.

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