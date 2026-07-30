Los Pumas 7's ya conocen el nuevo formato del Circuito Mundial de Seven 2026-2027

Los Pumas 7's ya conocen el camino que deberán recorrer durante la temporada 2026-2027. World Rugby oficializó el nuevo formato del Circuito Mundial de Seven (SVNS), una competencia que tendrá una estructura completamente renovada y que apunta a darle mayor dinamismo al calendario, fortalecer el sistema de ascensos y descensos y mantener una competencia constante entre las mejores selecciones del mundo.