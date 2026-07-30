Los Pumas 7's ya conocen el nuevo formato del Circuito Mundial de Seven 2026-2027
World Rugby presentó la nueva estructura del Circuito Mundial de Seven. Los Pumas 7's competirán en la máxima categoría junto a las principales potencias del planeta y buscarán clasificarse al renovado World Championship.
Resumen para apurados
- World Rugby oficializó el nuevo formato del SVNS 2026-2027 a nivel global, donde Los Pumas 7's jugarán en la máxima categoría para renovar el torneo.
- La máxima categoría tendrá ocho selecciones y el título se definirá en tres eventos finales del World Championship, incluyendo un estricto sistema de permanencia.
- El cambio exigirá a la selección argentina sostener un alto nivel competitivo continuo para asegurar su plaza en la élite y pelear por el título mundial.
Los Pumas 7's ya conocen el camino que deberán recorrer durante la temporada 2026-2027. World Rugby oficializó el nuevo formato del Circuito Mundial de Seven (SVNS), una competencia que tendrá una estructura completamente renovada y que apunta a darle mayor dinamismo al calendario, fortalecer el sistema de ascensos y descensos y mantener una competencia constante entre las mejores selecciones del mundo.
El seleccionado argentino seguirá formando parte de la máxima categoría del circuito, consolidando el crecimiento que mostró durante las últimas temporadas. Sin embargo, el gran cambio estará en la definición del campeón mundial, que dejará de depender exclusivamente de la tabla general y se resolverá en una instancia final específica.
Además, el nuevo sistema establecerá criterios más estrictos para la permanencia, obligando a todos los equipos a sostener un alto nivel competitivo hasta el cierre de la temporada.
Los rivales de Los Pumas 7's en la elite
Argentina integrará la División 1, la máxima categoría del SVNS, conformada por apenas ocho seleccionados masculinos. Allí volverá a enfrentarse a las principales potencias del rugby reducido.
Los rivales confirmados de Los Pumas 7's serán Sudáfrica, Australia, Fiji, España, Nueva Zelanda, Francia y Estados Unidos, un grupo que reúne a varios de los seleccionados más fuertes del circuito internacional.
La temporada regular de esta primera división estará compuesta por seis torneos, todos con formato de dos días de competencia, buscando un calendario más compacto y atractivo tanto para los jugadores como para el público.
La presencia de Argentina en este grupo ratifica el lugar que conquistó en la elite mundial después de varias temporadas peleando por los primeros puestos del ranking internacional.
Así se definirá el campeón y cómo será el sistema de permanencia
Otra de las grandes novedades será la forma de consagrar al campeón mundial. A diferencia de temporadas anteriores, el título ya no se definirá únicamente por la suma de puntos obtenidos durante la fase regular.
El nuevo formato contempla un SVNS World Championship Series, una instancia integrada por tres eventos finales en los que competirán los 12 mejores equipos de la temporada: los ocho seleccionados de la División 1 y los cuatro mejores de la División 2.
Ese tramo decisivo será el que determine tanto al campeón mundial como el futuro de cada seleccionado para la siguiente temporada.
Los equipos que finalicen entre los ocho mejores del World Championship mantendrán automáticamente su lugar en la División 1 del año siguiente.
En cambio, quienes terminen entre el noveno y el duodécimo puesto pasarán a disputar la División 2 en la temporada siguiente.
La sanción más dura recaerá sobre los equipos que finalicen entre los puestos 13° y 16°, ya que perderán su plaza en el circuito y deberán volver a clasificarse a través de los torneos regionales organizados por sus respectivas confederaciones.
La temporada 2026-2027 contará con un total de 13 torneos distribuidos entre las distintas etapas y divisiones del circuito.
Además, World Rugby mantendrá la igualdad de representación entre hombres y mujeres en todos los eventos integrados. En ese contexto, además de Los Pumas 7's en la División 1 masculina, Sudamérica también tendrá representación con Los Teros 7's en la División 2 masculina y Las Yaguaretés en la División 2 femenina.
Con este nuevo formato, el desafío para Argentina será doble: sostener su lugar entre las grandes potencias del seven mundial y llegar en las mejores condiciones posibles al renovado World Championship, la instancia que definirá al próximo campeón del circuito.