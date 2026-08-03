Jaldo supervisó el inicio de las obras en la Terminal de Ómnibus "Bernabé Aráoz"

El encuentro contó con la participación la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone; el jefe de Policía, Joaquín Girvau y el subjefe Roque Yñigo; el socio del directorio de la terminal, Gustavo Crespo; el interventor de la Caja Popular de Ahorros, Guillermo Norry; los intendentes de Tafí del Valle, Francisco Caliva, de Trancas, Antonio Moreno; de Tafi Viejo, Alejandra Rodríguez, de Simoca, Elvio Salazar; de Burruyacu, Jorge Leal; de Alderetes, Graciela Gutiérrez; de Alberdi, Bruno Romano; y de Famaillá, Enrique Orellana.