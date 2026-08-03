Política

Jaldo supervisó el inicio de las obras en la Terminal de Ómnibus "Bernabé Aráoz"

El gobernador dejó habilitado un nuevo destacamento de la Policía de Tucumán. Se lanzó la primera etapa del proyecto de remodelación, con una inversión millonaria.

COMUNICACIÓN PÚBLICA
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Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El gobernador Osvaldo Jaldo supervisó este lunes el inicio de las obras de remodelación en la Terminal de Tucumán e inauguró un destacamento policial para reforzar la seguridad.
  • Las obras, a cargo de la concesionaria UTE Ingeco SA, demandarán más de 11 millones de dólares en 40 meses e incluyen mejoras edilicias, áreas comerciales y 150 cámaras.
  • El proyecto busca transformar la estación en un espacio seguro y accesible para 30.000 usuarios diarios, promoviendo el empleo local y el desarrollo de la provincia a largo plazo.
Resumen generado con IA

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes una recorrida por la Terminal de Tucumán, donde supervisó los avances de la remodelación integral del edificio, que llevará oficialmente el nombre de "Terminal de Tucumán Bernabé Aráoz". Además, inauguró el nuevo destacamento de la Policía de Tucumán y visitó la obra del futuro dispensario que funcionará dentro del predio.

Acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, por la intendenta Rossana Chahla y por el ministro de Obras Públicas y Transporte, Marcelo Nazur, Jaldo destacó la inversión que llevará adelante la nueva concesionaria, la UTE Ingeco SA y Otros, a través de un proyecto que involucra una inversión superior a los 11 millones de dólares en un plazo de 40 meses.

El plan contempla la transformación integral del edificio, con una nueva fachada, refacción de andenes, incorporación de áreas comerciales, una zona climatizada de preembarque y mejoras en los espacios interiores y exteriores.

Además, se prevé la instalación de 150 cámaras de seguridad con tecnología de identificación biométrica y un centro de asistencia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar mejores servicios a las miles de personas que transitan diariamente por este espacio estratégico de la provincia.

Jaldo destacó el inicio de las tareas y se refirió a la denominación de la estación como "Bernabé Aráoz", en cumplimiento con una ley sancionada por la Legislatura. "Este nombre es en honor a ese gran tucumano que tuvo un rol decisivo en la Batalla de Tucumán", expresó.

El mandatario remarcó que la obra permitirá transformar la terminal en un espacio moderno, confortable y seguro para los usuarios. "No solo remodelamos la terminal, sino que le vamos a dar toda la comodidad, el confort y la tecnología que los tucumanos nos merecemos", afirmó.

Destacó además que se trata de un "un trabajo mancomunado del Estado provincial, municipal y el sector privado de Tucumán". Y valoró que empresas tucumanas sean protagonistas de inversiones que generan empleo y acompañan el crecimiento de la provincia.

Nuevo destacamento policial 

El gobernador dejó inaugurado el nuevo destacamento de la Policía de Tucumán dentro del predio de la terminal, una dependencia que permitirá reforzar la prevención y mejorar la respuesta ante situaciones que requieran intervención policial.

Por este punto estratégico circulan diariamente unas 30.000 personas, por lo que la incorporación de presencia policial permanente permitirá brindar mayor seguridad a usuarios, trabajadores y visitantes.

Durante la recorrida, Jaldo también supervisó la construcción del dispensario que funcionará en la terminal, destinado a brindar asistencia sanitaria a pasajeros y trabajadores del complejo.

El vicegobernador Acevedo destacó "que la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo es cuidar los dos accesos y las dos salidas de Tucumán es fantástica".

Además, sostuvo que "está pensando no en su gestión, sino en tres o cuatro gestiones para adelante", y remarcó que la remodelación de la terminal "genera trabajo hoy y también a futuro", al consolidar un espacio estratégico que funciona "las 24 horas, los 365 días del año".

En el acto: ministros, legisladores e intendentes

Jaldo acompañado por Acevedo y Chahla; por las senadoras Sandra Mendoza y Beatriz Ávila; por los ministros Nazur, Darío Monteros (Interior), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), Luis Medina Ruiz (Salud Pública) y Susana Montaldo (Educación). Asistieron también el representante legal dela nueva concesionaria, Marcelo Katz y la directora ejecutiva, Julia Katz.

El encuentro contó con la participación la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone; el jefe de Policía, Joaquín Girvau y el subjefe Roque Yñigo; el socio del directorio de la terminal, Gustavo Crespo; el interventor de la Caja Popular de Ahorros, Guillermo Norry; los intendentes de Tafí del Valle, Francisco Caliva, de Trancas, Antonio Moreno; de Tafi Viejo, Alejandra Rodríguez, de Simoca, Elvio Salazar; de Burruyacu, Jorge Leal; de Alderetes, Graciela Gutiérrez; de Alberdi, Bruno Romano; y de Famaillá, Enrique Orellana.

También estuvieron el diputado Javier Noguera; los legisladores provinciales Roque Argañaraz, Aldo Salomón y Sandra Figueroa; el vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Transportes del Automotor de Tucumán, Jorge Berreta; y el secretario general de UOCRA Tucumán, David Acosta.

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