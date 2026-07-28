Ropa colocada junto a un calefón provocó el incendio en Santa Fe 146

Resumen para apurados
- Hoy, una familia sufrió un incendio en un edificio de San Miguel de Tucumán luego de que ropa cercana a un calefón se incendiara, dejando solo daños leves.
- Los ocupantes evacuaron a tiempo y los bomberos sofocaron el fuego. Las autoridades informaron que ya se registraron 11 incendios en la ciudad durante este invierno.
- Tras inspeccionar el inmueble y restablecer servicios, los inquilinos reingresaron, mientras las autoridades insisten en extremar la prevención en el uso de calor.
Las pericias realizadas en el edificio de Santa Fe 146 determinaron que el incendio se originó por prendas de vestir colocadas cerca de un calefón a gas. El fuego solo causó daños materiales de poca consideración y no dejó personas heridas.
El episodio ocurrió hoy en un departamento del segundo piso del inmueble ubicado en pleno centro de San Miguel de Tucumán. Una alerta movilizó a la Dirección General de Bomberos y a personal de la Comisaría Primera de la Unidad Regional Capital.
El subcomisario Sebastián Barrientos, representante superior de la dependencia, informó que la Policía se acercó al edificio antes de las 15. “Cerca de las 14.45 tomamos conocimiento de un incendio en un domicilio ubicado en Santa Fe 146. Nos dirigimos al lugar junto con el móvil de auxilio y establecimos contacto con el personal de Bomberos”, expresó.
Barrientos informó, además, que se registraron 11 incendios en la jurisdicción desde que se inició el invierno. "Ya suman 11 los incendios registrados en la Capital. En su mayoría se debieron a conexiones energéticas precarias y artefactos eléctricos como secadores de pelo, estufas y caloventores".
El origen del fuego
Una dotación de la Dirección General de Bomberos, a cargo del subcomisario Adrián González, intervino en la emergencia y controló las llamas dentro del departamento.
Las primeras averiguaciones establecieron que los ocupantes habían colocado ropa cerca de un calefón a gas. El calor del artefacto alcanzó las prendas y provocó el inicio del incendio.
“Los bomberos intervinieron con una dotación. De acuerdo con las primeras averiguaciones, habían colocado prendas de vestir cerca de un calefón a gas. Aparentemente, la ropa tomó temperatura y eso dio inicio al incendio”, explicó Barrientos.
El resultado de las tareas descartó consecuencias graves. “El hecho solo provocó daños materiales de poca consideración. No hubo víctimas fatales ni personas lesionadas”, confirmó el subcomisario.
En el departamento afectado reside una familia compuesta por el padre, la madre y dos hijos. Cuando comenzó el incendio, un hombre mayor de edad y una menor se encontraban en el interior.
Ambos lograron salir con rapidez y permitieron el ingreso de los bomberos para controlar el foco. Ninguno de ellos necesitó asistencia médica.
El regreso de los vecinos
Las autoridades ordenaron el desalojo preventivo del edificio debido a la acumulación de humo y al agua utilizada durante el operativo. El acceso permaneció restringido durante un período de entre 45 minutos y una hora.
“El edificio tuvo que ser desalojado de forma momentánea por una cuestión de seguridad, debido a la presencia de humo y al agua utilizada durante el trabajo de los bomberos”, señaló Barrientos.
Además de la Dirección General de Bomberos, participaron del procedimiento agentes de Catástrofes y de Defensa Civil. Los equipos revisaron el inmueble antes de autorizar el regreso de los residentes.
Una vez finalizadas las tareas, todos los inquilinos pudieron volver a sus departamentos. Las autoridades también restablecieron los servicios de electricidad y gas.
El operativo concluyó sin víctimas y con daños materiales menores. Las pericias confirmaron que el contacto de las prendas con el calor del calefón provocó el incendio.