Ropa colocada junto a un calefón provocó el incendio en Santa Fe 146

El subcomisario Sebastián Barrientos, representante superior de la dependencia, informó que la Policía se acercó al edificio antes de las 15. “Cerca de las 14.45 tomamos conocimiento de un incendio en un domicilio ubicado en Santa Fe 146. Nos dirigimos al lugar junto con el móvil de auxilio y establecimos contacto con el personal de Bomberos”, expresó.