La sugestiva foto de Gimena Accardi y Seven Kayne que encendió rumores en redes

Gimena Accardi volvió a quedar en el centro de la escena digital tras compartir una serie de imágenes promocionales de su nuevo proyecto audiovisual, TILF, que despertaron una ola de comentarios y teorías en redes sociales. Una foto en particular —en la que aparece junto al cantante Seven Kayne, ambos sosteniendo un mismo chupetín rojo— encendió la imaginación del público y abrió la puerta a rumores de romance, pese a que no hay un beso explícito.