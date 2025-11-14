Secciones
La sugestiva foto de Gimena Accardi y Seven Kayne que encendió rumores en redes

Gimena Accardi revolucionó las redes con una imagen cargada de tensión junto a Seven Kayne, parte de la campaña de su nuevo proyecto audiovisual. La foto desató rumores y abrió el debate sobre esta inesperada dupla artística.

Hace 1 Hs

Gimena Accardi volvió a quedar en el centro de la escena digital tras compartir una serie de imágenes promocionales de su nuevo proyecto audiovisual, TILF, que despertaron una ola de comentarios y teorías en redes sociales. Una foto en particular —en la que aparece junto al cantante Seven Kayne, ambos sosteniendo un mismo chupetín rojo— encendió la imaginación del público y abrió la puerta a rumores de romance, pese a que no hay un beso explícito.

El lanzamiento de este trabajo, dirigido junto a Agustina Navarro, marca un giro estético y temático para la actriz, que se anima a explorar una narrativa donde conviven el erotismo, la comedia y la crítica social. La propuesta se viralizó rápidamente no solo por su contenido, sino también por la química que muchos usuarios detectaron entre Accardi y Seven Kayne.

Durante una entrevista en el programa Soñé que volaba (Olga), Accardi bajó el tono de las especulaciones y explicó que la intención del proyecto es jugar con los límites de la ficción y los estereotipos. Con humor, expresó que está atravesando un cambio creativo que la impulsa a mostrarse más audaz y descontracturada.

La participación de Seven Kayne también llamó la atención. El músico, referente del trap local, aparece en un registro que se aleja de su perfil habitual, incursionando en la actuación y sumándose al universo visual planteado por Accardi. En sus redes, él acompañó la campaña con un sugestivo “Esto se pone interesante”, frase que no hizo más que reforzar el fenómeno viral.

Mientras TILF comienza a generar expectativa antes de su estreno, la actriz se muestra cómoda con el ruido que produce su apuesta creativa. En sus historias, escribió una frase que resume el espíritu del proyecto: “A veces la moral es el disfraz del deseo”, invitando a mirar más allá del impacto inicial y acercarse a la propuesta desde una lectura más amplia y provocadora.

