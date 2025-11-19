Alta tensión entre Gimena Accardi y Seven Kayne: los collages que explotaron en Instagram

Este martes, Accardi publicó dos collages en su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizaron. En el primero, aparecen cuatro fotos en primer plano, oscuras, borrosas y cargadas de tensión. Allí se la ve muy cerca del músico, entre miradas intensas y gestos cómplices. Una imagen en particular desató una ola de comentarios: la actriz acerca su mano al rostro de Kayne mientras sus labios quedan a milímetros, en un borde de beso que hizo estallar las especulaciones.