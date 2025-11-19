Alta tensión entre Gimena Accardi y Seven Kayne: los collages que explotaron en Instagram

Gimena Accardi y Seven Kayne volvieron a sacudir las redes sociales y a reavivar uno de los rumores más comentados del mundo del espectáculo: ¿hay algo más que trabajo entre la actriz y el rapero? La pregunta volvió a instalarse con fuerza luego de que ambos compartieran una serie de imágenes de alto voltaje en la previa del lanzamiento del videoclip que grabaron juntos.
Este martes, Accardi publicó dos collages en su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizaron. En el primero, aparecen cuatro fotos en primer plano, oscuras, borrosas y cargadas de tensión. Allí se la ve muy cerca del músico, entre miradas intensas y gestos cómplices. Una imagen en particular desató una ola de comentarios: la actriz acerca su mano al rostro de Kayne mientras sus labios quedan a milímetros, en un borde de beso que hizo estallar las especulaciones.
El segundo collage está dedicado exclusivamente al rapero. Seven aparece sin remera, exhibiendo sus tatuajes, con un cigarrillo entre los labios y posando en una habitación tenuemente iluminada. Luces bajas, sombras marcadas y una estética íntima que refuerza el clima sensual que ambos vienen mostrando en sus adelantos.
La repercusión fue inmediata. Mientras Nico Vázquez —ex pareja de Accardi— vive un presente amoroso consolidado junto a Dai Fernández, las imágenes de la actriz con Seven Kayne encendieron la curiosidad de los fans y de los programas de espectáculos. Muchos usuarios aseguran que la química entre ambos “trasciende lo artístico”, mientras otros atribuyen todo al marketing previo del lanzamiento.
Lo cierto es que, entre posteos provocativos, un videoclip que promete escenas subidas de tono y un ida y vuelta constante en redes, Gimena Accardi y Seven Kayne se convirtieron en la nueva dupla que todos observan. Y, por ahora, lejos de apagar los rumores, cada movimiento parece sumarle más leña al fuego.