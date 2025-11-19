Secciones
EspectáculosFamosos

Alta tensión entre Gimena Accardi y Seven Kayne: los collages que explotaron en Instagram

En la previa del lanzamiento de su videoclip juntos, las imágenes desataron especulaciones por la química evidente entre la actriz y el rapero.

Alta tensión entre Gimena Accardi y Seven Kayne: los collages que explotaron en Instagram
Hace 1 Hs

Gimena Accardi y Seven Kayne volvieron a sacudir las redes sociales y a reavivar uno de los rumores más comentados del mundo del espectáculo: ¿hay algo más que trabajo entre la actriz y el rapero? La pregunta volvió a instalarse con fuerza luego de que ambos compartieran una serie de imágenes de alto voltaje en la previa del lanzamiento del videoclip que grabaron juntos.

Este martes, Accardi publicó dos collages en su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizaron. En el primero, aparecen cuatro fotos en primer plano, oscuras, borrosas y cargadas de tensión. Allí se la ve muy cerca del músico, entre miradas intensas y gestos cómplices. Una imagen en particular desató una ola de comentarios: la actriz acerca su mano al rostro de Kayne mientras sus labios quedan a milímetros, en un borde de beso que hizo estallar las especulaciones.

Alta tensión entre Gimena Accardi y Seven Kayne: los collages que explotaron en Instagram

El segundo collage está dedicado exclusivamente al rapero. Seven aparece sin remera, exhibiendo sus tatuajes, con un cigarrillo entre los labios y posando en una habitación tenuemente iluminada. Luces bajas, sombras marcadas y una estética íntima que refuerza el clima sensual que ambos vienen mostrando en sus adelantos.

La repercusión fue inmediata. Mientras Nico Vázquez —ex pareja de Accardi— vive un presente amoroso consolidado junto a Dai Fernández, las imágenes de la actriz con Seven Kayne encendieron la curiosidad de los fans y de los programas de espectáculos. Muchos usuarios aseguran que la química entre ambos “trasciende lo artístico”, mientras otros atribuyen todo al marketing previo del lanzamiento.

Alta tensión entre Gimena Accardi y Seven Kayne: los collages que explotaron en Instagram Alta tensión entre Gimena Accardi y Seven Kayne: los collages que explotaron en Instagram

Lo cierto es que, entre posteos provocativos, un videoclip que promete escenas subidas de tono y un ida y vuelta constante en redes, Gimena Accardi y Seven Kayne se convirtieron en la nueva dupla que todos observan. Y, por ahora, lejos de apagar los rumores, cada movimiento parece sumarle más leña al fuego.

Temas Gimena Accardi
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
La sugestiva foto de Gimena Accardi y Seven Kayne que encendió rumores en redes

La sugestiva foto de Gimena Accardi y Seven Kayne que encendió rumores en redes

Premios Konex: Charly García hizo una dedicatoria que emocionó a todos los presentes

Premios Konex: Charly García hizo una dedicatoria que emocionó a todos los presentes

Cómo fue el grave choque por el que Pablo Alarcón deberá pagar $21 millones

Cómo fue el grave choque por el que Pablo Alarcón deberá pagar $21 millones

MasterChef Celebrity: Momi Giardina reveló que padece una enfermedad y conmovió a todos

MasterChef Celebrity: Momi Giardina reveló que padece una enfermedad y conmovió a todos

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en El marginal y En el barro

Murió el actor que interpretó a un despiadado personaje en "El marginal" y "En el barro"

Lo más popular
Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual
1

Capturan en Brasil a un ex entrenador de fútbol tucumano condenado por abuso sexual

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos
2

Confirman que no habrá cambios en la Policía de Tucumán pese a los escándalos

Las tormentosas novelas tucumanas
3

Las tormentosas novelas tucumanas

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova
4

Balean la casa de una mujer que denunció el traslado de “Chuky” Casanova

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana
5

El futuro de las plataformas de transporte en la capital podría definirse la próxima semana

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días
6

¿Habrá tormentas el fin de semana largo? Así estaría el clima en los próximos días

Más Noticias
Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

Vientos nivel naranja de hasta 110 km/h y lluvias intensas afectarán a cinco provincias este martes

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

El pantalón que es tendencia y viene a reemplazar a los jeans clásicos: una moda que viene desde Europa

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Qué provocó el aislamiento de Máximo Thomsen y cómo es su día a día en la cárcel

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

Quién es Javier Thomsen, el papá de Máximo que volvió a quedar en el centro del debate por el caso Báez Sosa

No más wide leg: la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

No más "wide leg": la nueva tendencia en pantalones que viene de Europa y cómo combinarlos

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Más de medio país en alerta meteorológica: dónde se esperan tormentas con granizo y ráfagas fuertes

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

Alerta naranja: cinco provincias tendrán que tomar precauciones ante tormentas severas

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

¿A qué hora ver la tan esperada entrevista de La China Suárez con Pergolini?

Comentarios