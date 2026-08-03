Debido a los robos: la SAT aseguró que repuso 400 bocas de tormentas en los últimos años

De acuerdo con las estimaciones de la SAT, cada tapa tiene un costo de $200.000 más impuestos. A ese monto hay que agregarle los gastos de reposición, porque por ejemplo, en algunos casos, hay que cambiarle el marco en donde van puestas. Estos elementos están hechos de hierro fundido, que tienen un alto costo y que, en el mercado negro, se pagan a buen valor.