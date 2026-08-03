Seguridad

Debido a los robos: la SAT aseguró que repuso 400 bocas de tormentas en los últimos años

Los mayores inconvenientes se suceden en las periferias de la capital y en el Gran San Miguel de Tucumán.

VENTA ILEGAL. Las tapas de las bocas de tormenta tienen un alto valor de reventa en el mercado ilegal.
VENTA ILEGAL. Las tapas de las bocas de tormenta tienen un alto valor de reventa en el mercado ilegal. IMAGEN ILUSTARTIVA / ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE JOSÉ NUNO
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La SAT informó en Tucumán que repuso 400 tapas de bocas de tormenta robadas, luego de que un niño de tres años cayera en un pozo sin protección en la capital.
  • Las cubiertas de hierro fundido cuestan $200.000 y se revenden en el mercado negro. Los robos superan la capacidad de reposición estatal en el Gran San Miguel.
  • La SAT habilitará una línea telefónica para denuncias y señalizará los pozos robados para prevenir más accidentes de peatones, motociclistas y automovilistas.
Resumen generado con IA

La caída de un niño de tres años en una boca de tormenta sin tapa provocó los reclamos de los vecinos y, desde la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), aseguran que los robos superan la cantidad de elementos que logran reponer en diferentes puntos de la provincia.

“Estamos sufriendo el robo de tapas de boca tormenta. En los últimos dos años hemos repuesto 400 elementos de estas características en toda la provincia. Es una situación preocupante, señaló Marcelo Caponio, el titular de la SAT.

Una boca de tormenta destapada provocó un accidente

Una boca de tormenta destapada provocó un accidente

El funcionario apuntó también que “el mayor problema con el que nos encontramos es que reponemos un equipo y nos roban tres. Hemos tomado la decisión de empezar a hacer tareas de señalización de las bocas de tormenta que falten. Vamos a poner el cartel que no solo indique ‘zona de peligro’ sino que fueron robadas”.

Falta la tapa de una boca de tormenta a metros de una escuela

Falta la tapa de una boca de tormenta a metros de una escuela

Caponio admitió que en los últimos tiempos este tipo de robo se incrementó considerablemente. Fuentes policiales informaron que la mayor cantidad de denuncias se realizan en la periferia y en el Gran San Miguel de Tucumán.

¿Cuánto cuesta y de qué están fabricadas las tapas de boca de tormenta?

De acuerdo con las estimaciones de la SAT, cada tapa tiene un costo de $200.000 más impuestos. A ese monto hay que agregarle los gastos de reposición, porque por ejemplo, en algunos casos, hay que cambiarle el marco en donde van puestas. Estos elementos están hechos de hierro fundido, que tienen un alto costo y que, en el mercado negro, se pagan a buen valor.

Basura, ratas y boca de tormenta tapada en Bernabé Aráoz al 1.600

Basura, ratas y boca de tormenta tapada en Bernabé Aráoz al 1.600

Por último, el funcionario anunció que en las próximas horas van a poner una línea teléfonica para recibir denuncias de las boca de tormenta que no cuenten con tapas. “Este caso nos movilizó a todos, pero también hemos recibido reportes de motocilistas que sufrieron accidentes y de automovilistas que sufrieron daños en sus vehículos por agarrar estos pozos que se forman ante el faltante de estos elementos”.

Temas San Miguel de TucumánSociedad Aguas del TucumánMarcelo CaponioArgentina
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