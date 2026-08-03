El Gobierno eliminó trámites para agilizar la importación de alimentos

La norma, avalada por el presidente Javier Milei junto a los ministros Diego Santilli, Luis Caputo y Mario Lugones, exime a los productos que cuenten con certificación sanitaria en países homologados o bajo pautas del Codex Alimentarius (FAO/OMS) de tramitar su registro previo en el Código Alimentario Argentino. A partir de ahora, para ingresar bienes terminados, insumos o envases al mercado nacional, los operadores solo deberán presentar una declaración jurada junto con el certificado de libre venta otorgado por el país de origen. La regulación prohíbe explícitamente a las autoridades locales demandar exigencias extra.