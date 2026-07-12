Marcela Pagano cruzó a Javier Milei: defendió la industria y cuestionó la apertura de las importaciones

A través de una extensa publicación en la red social X, la legisladora acusó al jefe de Estado de desconocer el potencial productivo del país. “Además de mentiroso, presidente Javier Milei también demuestra ser un ignorante. Lamentablemente no tiene idea de lo que produce este país”, expresó. En ese sentido, Pagano enumeró distintos sectores que, según sostuvo, reflejan la capacidad productiva argentina. Mencionó la producción de carne, vino Malbec, trigo, maíz, soja y miel, además del liderazgo mundial en la producción de limón. También destacó los recursos energéticos de Vaca Muerta y el litio del norte argentino.