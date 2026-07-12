Marcela Pagano cruzó a Javier Milei: defendió la industria y cuestionó la apertura de las importaciones

La diputada nacional Marcela Pagano cuestionó con dureza al presidente Javier Milei luego de que el mandatario utilizara como ejemplo la apertura económica de Suiza y afirmara que Argentina produce “solamente dulce de leche” y “biromes”.
A través de una extensa publicación en la red social X, la legisladora acusó al jefe de Estado de desconocer el potencial productivo del país. “Además de mentiroso, presidente Javier Milei también demuestra ser un ignorante. Lamentablemente no tiene idea de lo que produce este país”, expresó. En ese sentido, Pagano enumeró distintos sectores que, según sostuvo, reflejan la capacidad productiva argentina. Mencionó la producción de carne, vino Malbec, trigo, maíz, soja y miel, además del liderazgo mundial en la producción de limón. También destacó los recursos energéticos de Vaca Muerta y el litio del norte argentino.
La diputada remarcó además los desarrollos tecnológicos y científicos del país, al señalar la fabricación de satélites como Arsat y Saocom, así como los reactores nucleares desarrollados por Invap y exportados a distintos países. Asimismo, recordó la creación del trigo HB4, resistente a la sequía. En su publicación también hizo referencia a la industria del software y a empresas tecnológicas argentinas con proyección internacional, además de destacar los premios Nobel obtenidos por científicos argentinos y los logros deportivos de figuras como Diego Maradona, Lionel Messi, Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini.
“En Argentina, presidente, producimos campeones del mundo. Ahora hablemos de lo que usted evita decir: ¿sabe qué sí dejamos de producir? Trabajo”, afirmó la legisladora. Pagano advirtió además sobre el impacto que, a su entender, podría tener la política de apertura de importaciones impulsada por el Gobierno. “Su apertura de importaciones sin plan pone en riesgo más de 400.000 puestos de trabajo. El 65% corresponde a la industria textil, del calzado, la madera, la metalmecánica y la electrónica. Cada fábrica que cierra es producción argentina que se apaga”, sostuvo.
En el cierre de su mensaje, la diputada insistió en que el país cuenta con capacidad para desarrollar múltiples sectores productivos. “No somos ‘dulce de leche y biromes’. Somos un país que puede producir de todo. Lo que falta, presidente, es un gobierno que lo defienda”, concluyó.
AdemÃ¡s de mentiroso, Presidente @JMilei tambiÃ©n demuestra ser un ignorante. Lamentablemente no tiene idea de lo que produce este paÃs. Lo ayudo para que no haga mÃ¡s papelones:— Marcela Pagano (@Marcelampagano) July 10, 2026
1) Producimos la mejor carne del mundo. 2)Vino Malbec que se toma en los cinco continentes.
3)Trigo,â¦