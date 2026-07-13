Empresarios del plástico alertan por importaciones desde China: "No había pasado ni en la época de Menem"
El presidente de APYMEP, Jorge Metri, advirtió que comenzaron a ingresar bolsas de plástico importadas desde China y reclamó medidas para proteger a la industria nacional sin frenar el comercio exterior.
Resumen para apurados
- El presidente de APYMEP, Jorge Metri, alertó en Argentina sobre el ingreso de bolsas plásticas importadas de China, una situación que pone en riesgo a las pymes locales.
- El reclamo surge ante la apertura comercial de Javier Milei. El sector pide controles de precios aduaneros y reformas impositivas para competir en igualdad de condiciones.
- La situación expone la tensión entre la desregulación oficial y la industria local, que advierte sobre posibles cierres de fábricas si no se regula el comercio exterior.
El presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico (APYMEP), Jorge Metri, manifestó su preocupación por el avance de las importaciones en el sector y aseguró que comenzaron a ingresar bolsas de plástico provenientes de China, una situación que, según afirmó, no se registraba desde la década de 1990.
En declaraciones al canal de streaming Ahora Play, el empresario sostuvo que la apertura comercial debe ir acompañada de controles para evitar un impacto negativo sobre la producción local.
"Están trayendo bolsas de China"
Metri explicó que la advertencia surgió tras el llamado de un empresario del sector.
"Un colega me llamó y me dijo: 'Si podés decilo'. Están empezando a traer bolsas de China, y eso no había pasado ni en la época de Menem", afirmó.
El dirigente consideró que el ingreso de estos productos representa una señal de alerta para la industria del plástico, especialmente para las pequeñas y medianas empresas que compiten con productos importados de bajo costo.
El reclamo por controles a las importaciones
Si bien aclaró que no está en contra del comercio exterior, Metri sostuvo que la apertura debe contar con mecanismos que garanticen condiciones equitativas para la producción nacional.
"Todo lo que tiene que ver con la importación es bueno para equilibrar las cosas, pero tiene que haber un control", señaló.
En ese sentido, advirtió que una apertura sin regulaciones puede afectar seriamente a la industria argentina.
"Si vos dejás entrar cualquier cosa, sin la pequeña protección para el productor argentino, entonces sí fundís toda la industria argentina", expresó.
Reforma laboral e impuestos, otros reclamos del sector
El presidente de APYMEP también volvió a insistir en la necesidad de avanzar en reformas estructurales para mejorar la competitividad de las empresas.
Según explicó, una eventual modernización laboral debería complementarse con una reducción de la carga tributaria en todos los niveles del Estado.
"No solamente por los impuestos que pueda bajar la Nación, sino también por las tasas municipales y los tributos provinciales", indicó.
Piden proteger a la industria nacional
Metri concluyó que el objetivo no es cerrar las importaciones, sino establecer controles que eviten una competencia desleal.
"Tiene que haber un pequeño control para ver a qué precio entran los productos, para que no fundan a toda la industria", sostuvo.
Las declaraciones del empresario se producen en un contexto de mayor apertura comercial impulsada por el Gobierno de Javier Milei, una política que genera opiniones divididas entre distintos sectores productivos. Mientras algunos destacan sus beneficios para aumentar la competencia y reducir costos, otros advierten sobre el impacto que podría tener en las industrias nacionales frente al ingreso de productos importados a precios más bajos.