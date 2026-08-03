El petróleo se desploma casi un 5% tras el giro diplomático de Trump frente a Irán

Resumen para apurados
- El precio del petróleo cayó casi 5% hoy en los mercados globales luego de que el presidente de EE. UU., Donald Trump, abriera canales de diálogo con Irán para evitar un conflicto.
- La decisión frena la racha alcista provocada por ataques a refinerías en Arabia Saudita. Irán niega charlas directas con Washington, pero gestiona la seguridad en Ormuz vía Omán.
- El giro diplomático alivia el temor a un desabastecimiento energético, aunque la tensión seguirá alta si la diplomacia fracasa y se reactiva la opción de una respuesta militar.
Los precios internacionales del petróleo registraron una marcada tendencia a la baja, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la apertura de canales de negociación con Irán. Este cambio de postura enfrió las expectativas de un conflicto militar inmediato en una de las regiones productoras más críticas del planeta.
Impacto inmediato en los mercados globales
La reacción de los mercados no se hizo esperar. El crudo "Brent", de referencia en Europa y el mercado argentino, se hundió un 4,6%, situándose en los U$S83,88 por barril. Por su parte, el "West Texas Intermediate (WTI)", referencia para Estados Unidos, sufrió una caída aún más pronunciada del 5,7%, cerrando en torno a los U$S79,85.
Esta corrección masiva responde a una "toma de ganancias" y un ajuste de posiciones de los inversores, quienes la semana pasada habían impulsado los precios al alza ante el temor de una interrupción severa en la cadena de suministro energético.
Diplomacia frente a la opción militar
El cambio de clima se originó el sábado por la noche, cuando Donald Trump informó la cancelación de un ataque militar a gran escala contra objetivos iraníes. Según el mandatario, la decisión se tomó tras recibir peticiones de Teherán y otros países de la región para otorgar una ventana de tiempo a la diplomacia.
Sin embargo, la situación mantiene matices complejos. Mientras Trump dejó abierta la posibilidad de recurrir a la fuerza si el diálogo fracasa, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán negó la existencia de negociaciones directas con Washington. Sin embargo, Teherán confirmó contactos con Omán para gestionar la seguridad en el Estrecho de Ormuz, un punto estratégico por donde circula gran parte del crudo mundial.
El fin de una semana de máxima tensión
La caída de hoy pone fin a una racha alcista que llevó al Brent a superar los U$S90 por barril la semana pasada. Durante ese periodo, el mercado reaccionó con alarma ante una serie de ataques con drones contra instalaciones petroleras en Arabia Saudita, atribuidos a grupos respaldados por Irán.
A estos incidentes se sumaron ofensivas contra buques de gas natural en el puerto egipcio de Damietta y crecientes hostilidades en las rutas marítimas del Mar Rojo.