Horóscopo financiero: qué signos podrán mejorar sus ingresos en agosto de 2026

Agosto de 2026 llega con un escenario de transformaciones para las finanzas personales. De acuerdo con el horóscopo astrofinanciero elaborado por la astróloga Astrid Uez, el mes estará marcado por movimientos que invitarán a replantear la relación con el dinero, revisar estrategias laborales y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento.