 Cómo inscribirse a los talleres artísticos que se dictarán en la Facultad de Filosofía y Letras
Cómo inscribirse a los talleres artísticos que se dictarán en la Facultad de Filosofía y Letras

Tres nuevas propuestas empezarán en las próximas semanas en el Espacio Cultural de la facultad.

Hace 8 Min

Las autoridades de la Facultad de Filosofía y Letras acaban de publicar una nueva oferta artística. Quienes estén interesados en incursionar en una nueva faceta o quieran dedicar su tiempo a lo artístico, tendrán una oportunidad para aprender y disfrutar en el Espacio Cultural de la casa de altos estudios.

En total, son tres los talleres que se dictarán e incluyen desde danza hasta instrumentos. Aunque dos de ellos son arancelados, uno es gratuito por lo que cualquiera podrá inscribirse. Ya se publicaron los formularios para anotarse y empezar a cursar en los próximos días.

El nuevo ciclo de talleres se presentó para el público en general. Para participar, no será necesario tener conocimientos previos de ningún tipo.

Talleres artísticos en la Facultad de Filosofía y Letras

Taller de actuación

El taller iniciará el próximo 3 de septiembre, por lo que aún restan dos semanas para inscribirse. Las clases se impartirán todos los miércoles a las 17.30 y serán dictadas por Micaela Gramajo López. Es un taller destinado a adultos con o sin experiencia que tengan ganas de actuar y explorar su expresividad. Tiene un costo mensual de $25.000. Por más información, contactarse al 3815987348.

- Inscripción https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu0Zh48LU5tirXoWskZ5OeKsvNGGi8sPyR_A3mjwc7etZ8HQ/viewform

Taller de guitarra

El taller iniciará el próximo 19 de agosto, por lo que aún hay poco menos de una semana para inscribirse. Se impartirán las clases todos los martes a las 17 por Santiago Nieva Mora. Tiene un costo mensual de $20.000. Está destinado a estudiantes de todos los niveles que quieran aprender guitarra desde cero.

- Inscripción https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScFNdxREUnmFRrDS_5wpqoGYT__MUe3UpTDSMuRdyKmjvRcoQ/viewform

Taller de danzas folklóricas

Dictado por Sara Elisa Rueda. Se dictará los miércoles a las 11 y empezará el 20 de agosto. Se trata del taller gratuito que ofrece el Espacio Cultural de Filosofía y Letras. Es el único de los tres talleres que no requiere de una inscripción previa. Solo deberás llegar el día que inicia en el horario indicado.

