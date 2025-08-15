Cómo inscribirse a los talleres artísticos que se dictarán en la Facultad de Filosofía y Letras

El taller iniciará el próximo 3 de septiembre, por lo que aún restan dos semanas para inscribirse. Las clases se impartirán todos los miércoles a las 17.30 y serán dictadas por Micaela Gramajo López. Es un taller destinado a adultos con o sin experiencia que tengan ganas de actuar y explorar su expresividad. Tiene un costo mensual de $25.000. Por más información, contactarse al 3815987348.