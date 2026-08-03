La UNT capacitará en prevención del suicidio

El cronograma contempla tres módulos. El Módulo I, de carácter presencial, se realizará el 18 de septiembre en San Miguel de Tucumán y el 19 de septiembre en Aguilares. El Módulo II se desarrollará de manera virtual los días 23 y 24 de octubre, mientras que el Módulo III, también presencial, tendrá lugar el 20 de noviembre en la capital y el 21 de noviembre en Aguilares.