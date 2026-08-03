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La UNT capacitará en prevención del suicidio

Se trata de una propuesta académica orientada a fortalecer las capacidades de prevención, detección temprana e intervención desde una perspectiva interdisciplinaria y comunitaria.

La UNT capacitará en prevención del suicidio
Hace 4 Hs

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán, a través de su Secretaría de Extensión, abrió la inscripción al Trayecto de Formación en Estrategias de Prevención del Suicidio, una propuesta académica orientada a fortalecer las capacidades de prevención, detección temprana e intervención desde una perspectiva interdisciplinaria y comunitaria.

La capacitación se desarrollará en modalidad híbrida, combinando encuentros presenciales y clases virtuales sincrónicas, con el objetivo de brindar herramientas a quienes desempeñan funciones en ámbitos de la salud, la educación y el trabajo comunitario.

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El trayecto está destinado a profesionales de la salud, docentes, equipos educativos, estudiantes avanzados, integrantes de organismos públicos, referentes comunitarios y organizaciones de la sociedad civil, promoviendo el abordaje conjunto de una problemática que requiere el compromiso de múltiples actores sociales.

El cronograma contempla tres módulos. El Módulo I, de carácter presencial, se realizará el 18 de septiembre en San Miguel de Tucumán y el 19 de septiembre en Aguilares. El Módulo II se desarrollará de manera virtual los días 23 y 24 de octubre, mientras que el Módulo III, también presencial, tendrá lugar el 20 de noviembre en la capital y el 21 de noviembre en Aguilares.

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Quienes realicen la formación, al finalizar la cursada recibirán un certificado de asistencia. Las personas interesadas pueden solicitar más información escribiendo al correo formacion.extension.psi@gmail.com

Inscripciones a través del formulario habilitado por la organización: https://forms.gle/fWUoGvELqo81JEQNA

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