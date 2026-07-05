Construir proyectos de vida es clave para prevenir el suicidio

El aumento de los suicidios en Argentina y en Tucumán no puede explicarse únicamente desde la salud mental de quien atraviesa una crisis. Según la psicóloga Mariana Lucía Ponce, secretaria de Asuntos Profesionales del Colegio de Psicólogos de Tucumán, detrás de estas situaciones existe una combinación de factores sociales, económicos, familiares y subjetivos que condicionan el modo en que las personas enfrentan el sufrimiento.
“Vivimos en una época en la que si no se produce pareciera que no hay lugar para las personas. Además, muchas instituciones que históricamente daban contención hoy están debilitadas y derechos fundamentales como el trabajo, la vivienda o la educación no están garantizados para todos. Eso hace más difícil encontrar un sentido a la vida y proyectar un futuro”, explicó.
La especialista sostiene que, cuando las personas sienten que no tienen un lugar en la sociedad o pierden las redes que les daban sostén, comienzan a aparecer sentimientos de vacío, desesperanza y desvalorización. Según Ponce, el riesgo aumenta cuando esas dificultades se combinan con experiencias traumáticas, violencia familiar, consumo problemático de sustancias, trastornos de salud mental o situaciones de acoso escolar. Sin embargo, aclara que cada historia es diferente y que no existe una única causa que explique una conducta suicida.
En el caso del bullying, remarcó que muchas veces el problema no solo está en quien agrede, sino también en el silencio del entorno. “Las personas que fueron víctimas suelen sentir que no pueden defenderse de alguien que se vuelve arrasador. Cuando además nadie interviene, ese sufrimiento se profundiza y puede derivar en pensamientos suicidas”, afirmó.
La psicóloga también advirtió que la prevención debe comenzar mucho antes de que aparezca una crisis. Para ello, consideró indispensable fortalecer los llamados “factores protectores”: garantizar derechos, promover espacios culturales, educativos, deportivos y comunitarios, y reforzar las redes de apoyo que permitan a las personas sentirse escuchadas y acompañadas.
“El suicidio es el punto de llegada de un intenso sufrimiento subjetivo. Por eso no alcanza con intervenir cuando la crisis ya estalló; también es necesario trabajar sobre las condiciones que permiten construir proyectos de vida”, señaló.
Respecto al rol de las familias, Ponce destacó la importancia de no minimizar los cambios de conducta ni las manifestaciones de malestar. “La peor respuesta es pensar que alguien ‘solo quiere llamar la atención’. Lo primero es hacerle sentir que su sufrimiento no pasa desapercibido, escuchar sin juzgar y acompañarlo para que pueda acceder a un profesional de la salud mental”, explicó.
Además, rechazó la idea de que hablar sobre el suicidio pueda incentivar estas conductas. “El silencio nunca ayuda. Lo importante es generar espacios de confianza donde las personas puedan expresar lo que sienten. Muchas veces, poder poner en palabras el dolor abre la posibilidad de encontrar otras formas de afrontarlo”, sostuvo.
Finalmente, alertó sobre las dificultades que enfrentan muchas personas para acceder a tratamientos psicológicos y psiquiátricos. Señaló que el principal obstáculo es económico, mientras que el sistema público se encuentra saturado y con escasos dispositivos comunitarios para acompañar a quienes atraviesan una crisis o continúan su recuperación luego de una internación.
“Si queremos prevenir el suicidio, necesitamos políticas públicas sostenidas, mayor inversión en salud mental y una sociedad que esté dispuesta a escuchar. Nadie debería atravesar su sufrimiento en soledad”, concluyó.