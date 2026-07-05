Construir proyectos de vida es clave para prevenir el suicidio

La especialista sostiene que, cuando las personas sienten que no tienen un lugar en la sociedad o pierden las redes que les daban sostén, comienzan a aparecer sentimientos de vacío, desesperanza y desvalorización. Según Ponce, el riesgo aumenta cuando esas dificultades se combinan con experiencias traumáticas, violencia familiar, consumo problemático de sustancias, trastornos de salud mental o situaciones de acoso escolar. Sin embargo, aclara que cada historia es diferente y que no existe una única causa que explique una conducta suicida.