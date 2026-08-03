Betina González, escritora: “La imaginación es un talento: si no se ejercita se muere”

- Yo no parto tanto del tema. Tengo un ensayo en el que digo que empezar por un tema es un poco difícil para un escritor, porque el tema ya está en la cultura. Si decís “voy a escribir sobre el amor” o “voy a escribir sobre la dictadura”, vas a caer probablemente en todo lo que ya leíste y viste sobre eso, y eso puede trabarte. En mi opinión es al revés: uno empieza por una situación narrativa o por un problema, y desde ahí llega al tema. Ahora estoy escribiendo cuentos y, por ejemplo, quería escribir uno sobre una casa embrujada. Había visto una casa que me interesaba, pero no me salía. Había empezado desde la arquitectura de la casa y la voz que le había puesto tampoco funcionaba. Hasta que un día lo dejé y empecé por otro lado: por un personaje, una niñera extraña que llegaba a esa casa. Ahí el cuento empezó a armarse. Y para armarse necesitaba ser un cuento que transcurre durante la dictadura. Entonces encontré la forma concreta. Lo importante era que llegara esa niñera a la casa y, a partir de ahí, mi cabeza la conectó con lo que podía estar pasando en ese contexto político. Creo que es así: los temas los encontrás. Y es una alegría, porque es como un hallazgo. Muchas veces encontrás el tema al final de la escritura, cuando terminaste el texto.