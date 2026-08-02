Calendario de pagos de Anses: las fechas confirmadas para las asignaciones en agosto

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ratificó un nuevo incremento para jubilaciones y pensiones durante agosto de 2026, implementado según la fórmula de movilidad actual que toma de parámetro la inflación informada por el Indec con dos meses de rezago.
Al ajuste del 1,9% previsto para los haberes, el organismo suma un bono extraordinario de $70.000 focalizado en los beneficiarios que perciben el haber mínimo.
Cronograma completo de cobro, según la finalización del DNI
El calendario de pagos de agosto para las Asignaciones Familiares quedó establecido de la siguiente manera:
- Las Asignaciones Familiares reciben una actualización del 1,9% calculada a partir de la fórmula de movilidad vigente, la cual toma de parámetro el índice de inflación difundido por el Indec.
- El Gobierno ratifica la entrega del bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados de la mínima. Aunque esta suma no abarca a las Asignaciones Familiares, integra el paquete de auxilios de la Anses para agosto.
- Quienes perciben la Tarjeta Alimentar junto a las Asignaciones Familiares cuentan con el depósito unificado de ambos montos en la misma fecha y cuenta bancaria de forma automática.
- A través del sitio oficial de la Anses, en la solapa "Cuándo y dónde cobro", los beneficiarios pueden ingresar su número de Cuil para consultar el estado de la liquidación, el día asignado y el lugar de cobro.
- La entidad aconseja recurrir de manera exclusiva a sus medios informativos oficiales para verificar cronogramas, valores vigentes y especificaciones sobre las diferentes prestaciones.
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