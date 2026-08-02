El Niño se intensifica y “aviva un planeta ya en llamas”

El fenómeno climático El Niño, que se sigue intensificando en el Pacífico, “aviva un planeta ya en llamas” y arrastra al mundo hacia “territorio desconocido”, alertó el viernes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en un discurso ante la prensa. El Niño es un fenómeno natural que se repite cada dos a siete años. Las aguas superficiales en el centro y el este del océano Pacífico ecuatorial se calientan, lo que provoca durante meses importantes modificaciones en los regímenes de vientos, presión y precipitaciones a escala mundial. “Hace dos meses advertí que El Niño estaba llamando a nuestra puerta. Ahora ya está dentro de la casa y aumenta el calor”, declaró Guterres a la prensa. “Ya hemos soportado un verano de extremos: domos de calor que baten todos los récords, incendios apocalípticos que arrasan España, Francia y más allá, miles de vidas perdidas bajo un calor asfixiante”, añadió. Sin embargo, según los últimos datos científicos, “esto no es más que un calentamiento previo”, dijo Guterres.