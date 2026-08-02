Julio Cultural Universitario: “1966-Memorias del cierre” y dos unipersonales

“No todo lo que pasó antes fue mejor que lo que estamos viviendo ahora. Me enfoco en otra época justamente para entender lo que somos a partir de lo que pasó. No hago una apología del pasado, aunque los 80 tienen de atractivo la idea de una época en donde todo se estaba gestando. No había nada concreto y las cosas empezaron a surgir desde un color, una música nueva, una atmósfera que nos ofrecía un futuro que no sabíamos muy bien cómo iba a ser, pero nos proponía la aventura de construirlo. Quienes éramos niños, lo veíamos como algo inmenso”, señala.