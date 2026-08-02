Julio Cultural Universitario: “1966-Memorias del cierre” y dos unipersonales

Hoy concluye el Julio Cultural Universitario y lo hace apelando a los recuerdos vivos para no cometer los mismos errores. La danza estará desde las 21 en la sala mayor del teatro Alberdi (Crisóstomo Álvarez y Jujuy) con “1966-Memorias del cierre” para evocar los 60 años del cierre de 11 ingenios y los 50 años del último golpe de Estado, en una propuesta interdisciplinaria de la Facultad de Artes coordinada por Rodolfo Rodríguez.
“Abordar desde el arte implica un compromiso que tienen los artistas en el devenir de la historia. Las nuevas generaciones están poniendo su cuerpo, mente, pasión, talento y emociones para dejar explícito que los jóvenes de hoy están informados y pueden plasmar y transmitir los hechos que escucharon, leyeron y/o vieron y que son tan caros a los sentimientos de todos los argentinos. No todos los alumnos estaban informados exhaustivamente de este ‘genocidio’, pero demostraron un interés notable a la hora de investigar y aportar ideas”, señala el responsable de la puesta.
El trabajo escénico llevó a aunar criterios entre profesores de las carreras de Danza, Artes Visuales y Diseño de Sonido para lograr una descripción narrativa coherente. “El proceso de aprendizaje en un bailarín se nutre de la práctica, las experiencias, la academia, la historia y del poder transmitir. Participar en este evento es un privilegio y permite sumar experiencias”, agregó. La propuesta se completa con escenas clásicas de repertorio y un tributo a Elba Castría. Además, hay una exposición fotográfica de Graciela Lavado y Ana Lía Sorrentino.
También en el Alberdi, pero a las 20 y en la sala Juan Tríbulo, se repondrá “Kintsugi (exposición de una ruptura)”, protagonizada por Juliana González y dirigida por Ezequiel Martínez Marinaro. Manuel convoca a María para terminar su relación de 11 años. Entre cervezas y cigarros, un hombre le habla en japonés; ella no lo entiende, pero el desconocido activa una búsqueda: descifrar qué le dijo para intentar entender a su exnovio y, tal vez, a sí misma en un unipersonal que reflexiona sobre el amor, el desamor y los vínculos, en la conjunción del lenguaje teatral con el cinematográfico.
Stand up en el Centro Virla
“Vengo de los 80” es el stand up que Pablo Cordonet presentará a las 20 en el auditorio del Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), en un planteo para mostrarle “desde el humor a las generaciones que no han vivido esos años, cómo era habitar aquellos tiempos”, afirma en diálogo con LA GACETA.
“No todo lo que pasó antes fue mejor que lo que estamos viviendo ahora. Me enfoco en otra época justamente para entender lo que somos a partir de lo que pasó. No hago una apología del pasado, aunque los 80 tienen de atractivo la idea de una época en donde todo se estaba gestando. No había nada concreto y las cosas empezaron a surgir desde un color, una música nueva, una atmósfera que nos ofrecía un futuro que no sabíamos muy bien cómo iba a ser, pero nos proponía la aventura de construirlo. Quienes éramos niños, lo veíamos como algo inmenso”, señala.
El humorista señala que conocer esa década en cuanto a hábitos permite “entender el vínculo que tenemos con nuestros hijos a partir del que tuvimos con nuestros padres; comprender las redes sociales y la tecnología a partir de un simple aparato como el Atari que conectábamos en la televisión; y saber cómo era la alimentación”.
Acerca de su presente, aclara que “envejecer no es perder la inocencia sino ponerla en pausa, porque hay algo que no se pierde nunca”. “Este espectáculo propone encontrarnos con ese yo que estuvo en algún momento feliz de ver que el mundo avanzaba hacia un lugar desconocido, que planteaba un desafío que encarábamos con todo el amor, en la fiesta de la recuperación de la democracia, hasta que en los 90 todo se descontroló”, concluye.