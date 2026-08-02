Una literatura que encuentra poesía en los márgenes

- Escribir es un modo de estar concentrada, de abrirse al mundo. Cuando estoy escribiendo me pongo muy sensible. Todo lo que va pasando en la realidad, desde que pasa un conejo o un gato, hay un Porche en el pueblo, lo voy introduciendo. Lo que hago con la vida real se refleja en mis textos. Es como cambiarle la música, como dice Juan José Saer. En esta novela partí de la pregunta de cómo saber si la otra persona te ama. Si no hace lo que uno espera que haga, ¿te ama igual? Es la idea de si uno puede llegar a conocer al otro.