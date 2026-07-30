Escándalo en el tenis: suspendieron a una jugadora rusa por arreglar partidos y sobornar rivales

Resumen para apurados
- La ITIA suspendió por casi cinco años a la tenista rusa Anastasia Sukhotina tras admitir arreglos de partidos e infracciones anticorrupción en el circuito profesional.
- La jugadora, ex 607° del ranking WTA, aceptó ocho faltas cometidas entre 2019 y 2024, que incluyen sobornos, apuestas ilegales y la destrucción deliberada de pruebas.
- Sin poder competir hasta mayo de 2031, la sanción fija uno de los castigos más duros en el tenis reciente para erradicar las conductas antideportivas y las apuestas.
La Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) confirmó una de las sanciones más severas de los últimos años al suspender a la rusa Anastasia Sukhotina por cuatro años y diez meses tras comprobar reiteradas infracciones a las normas anticorrupción del deporte. Además, la jugadora deberá pagar una multa de 30.000 dólares.
La tenista, que llegó a ocupar el puesto 607 del ranking de la WTA, terminó aceptando un acuerdo con la ITIA luego de admitir ocho infracciones cometidas entre 2019 y 2024. Entre ellas figuran el arreglo de partidos, el intento de sobornar a otras jugadoras, apuestas relacionadas con encuentros oficiales y la destrucción deliberada de pruebas durante la investigación.
La sanción comenzó a regir el 17 de julio de 2026 y se extenderá hasta el 16 de mayo de 2031, por lo que Sukhotina permanecerá alejada del circuito profesional durante casi cinco años.
También hubo otra sanción
En el mismo comunicado, la ITIA anunció la suspensión provisional de Yalchin Manafli, capitán del equipo de Copa Davis de Azerbaiyán, por negarse a entregar su teléfono celular en el marco de una investigación oficial. Su apelación fue rechazada al considerar que existían pruebas suficientes para mantener la medida.