Escándalo en el tenis: suspendieron a una jugadora rusa por arreglar partidos y sobornar rivales

La tenista, que llegó a ocupar el puesto 607 del ranking de la WTA, terminó aceptando un acuerdo con la ITIA luego de admitir ocho infracciones cometidas entre 2019 y 2024. Entre ellas figuran el arreglo de partidos, el intento de sobornar a otras jugadoras, apuestas relacionadas con encuentros oficiales y la destrucción deliberada de pruebas durante la investigación.