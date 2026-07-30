Tenis: dos tucumanas de 11 años conquistaron un título nacional inédito para la provincia

El aprendizaje de las familias

Para sus padres, el crecimiento deportivo también significó ingresar a un mundo desconocido. Federico Cholffi, padre de Micaela, venía del fútbol y debió aprender las formas particulares de acompañar en el tenis. “En otros deportes uno puede gritar o dar indicaciones. En el tenis tenés que aprender a quedarte callado y permitir que la jugadora se autogestione. Yo también estoy creciendo y aprendiendo a acompañarla”, señaló.