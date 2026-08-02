Un precursor del psicoanálisis en Tucumán

BIOGRAFÍA
ANDRÉS NADER
HONORIA ZELAYA
(Esmecu – Tucumán)
El libro Andrés Nader. Una biografía, escrito por Honoria Zelaya —prestigiosa escritora, académica, docente e investigadora— con valiosos aportes de sus hijas Elsita y Evelina “Pupi” Nader, así como de familiares, discípulos y pacientes, constituye un justo y merecido homenaje a un pionero del psicoanálisis en Tucumán, cuyo objetivo es mantener viva su historia, trayectoria personal y profesional y que llegue también a quienes no saben quién fue, una figura fundamental para la psiquiatría y la psicología en Tucumán.
Está estructurado en tres secciones, recorre la infancia, la formación universitaria y la capacitación en Alemania de Nader, su trayectoria como docente en la Universidad Nacional de Tucumán y los testimonios de quienes lo conocieron. Se trata de un texto pensado tanto para profesionales como para lectores interesados en comprender quién fue Andrés Nader y cuál fue su legado.
La biografía destaca no solo su excelencia profesional y académica, sino también su sensibilidad humana, ética y compromiso social. Honoria Zelaya logra rescatar la dimensión personal y familiar de Nader, la sensibilidad social que guiaba su práctica médica, mostrando cómo su calidez y capacidad de escucha marcaron profundamente a pacientes y discípulos siendo un impulsor de la psicoterapia grupal.
El legado de Andrés Nader, pionero del psicoanálisis y la psicología profunda en el norte argentino, sigue vigente. Su figura continúa siendo objeto de estudio y homenaje en congresos de psicología, y su aporte marcó un antes y un después en la salud mental tucumana.
© LA GACETA
FEDERICO PELLI NOBLE