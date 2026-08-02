Un precursor del psicoanálisis en Tucumán

El libro Andrés Nader. Una biografía, escrito por Honoria Zelaya —prestigiosa escritora, académica, docente e investigadora— con valiosos aportes de sus hijas Elsita y Evelina “Pupi” Nader, así como de familiares, discípulos y pacientes, constituye un justo y merecido homenaje a un pionero del psicoanálisis en Tucumán, cuyo objetivo es mantener viva su historia, trayectoria personal y profesional y que llegue también a quienes no saben quién fue, una figura fundamental para la psiquiatría y la psicología en Tucumán.