“Andrés Nader, una biografía”: el libro que recupera la vida de un pionero del psicoanálisis en Tucumán

Una mirada familiar

El libro cuenta con la colaboración de Elsita Nader y Evelina "Pupi" Nader, hijas del psiquiatra. Una de ellas se dedicó a la psiquiatría y la otra a la psicología, por lo que ambas continuaron, de algún modo, el camino profesional de su padre. Además, aportaron datos familiares que permitieron reconstruir distintos aspectos de su vida.