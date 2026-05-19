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“Andrés Nader, una biografía”: el libro que recupera la vida de un pionero del psicoanálisis en Tucumán

La obra de Honoria Zelaya se presentará el jueves a las 20 en la Sociedad Sirio Libanesa y reúne aportes de familiares, discípulos y pacientes.

“Andrés Nader, una biografía”: el libro que recupera la vida de un pionero del psicoanálisis en Tucumán
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Honoria Zelaya presentará el jueves en la Sociedad Sirio Libanesa de Tucumán la biografía de Andrés Nader, para rescatar el legado de este pionero del psicoanálisis regional.
  • Formado en Córdoba y Alemania, Nader impulsó la docencia y clínica en Tucumán. La obra recopila testimonios de sus hijas, pacientes y discípulos con un estilo accesible al público.
  • La publicación busca democratizar el acceso a la historia de la salud mental local, asegurando que la influencia humanitaria y académica de Nader inspire a futuras generaciones.
Resumen generado con IA

La vida y la obra del doctor Andrés Nader, un psiquiatra tucumano que tuvo un papel destacado en el desarrollo del psicoanálisis en la provincia, serán el eje de un libro que se presentará el jueves a las 20 en la Sociedad Sirio Libanesa, ubicada en Maipú 575.

La obra se titula “Andrés Nader, una biografía” y busca acercar al público la historia de un profesional que dejó una huella en la psicología tucumana, tanto por su formación como por su tarea docente, clínica y humana.

Una figura pionera

La biografía nació con el propósito de dar a conocer a una figura considerada pionera para Tucumán. Nader se formó como psicoanalista en Alemania y luego trajo esos conocimientos a la provincia.

“El objetivo del libro es que su historia llegue también a quienes no saben quién fue”, explicó Honoria Zelaya, autora de la biografía, sobre el sentido de la publicación.

Nader fue el primer hijo de una familia árabe. Para ese grupo familiar, que pudiera estudiar medicina en Córdoba representó un hecho significativo. Más tarde obtuvo una beca para continuar su formación en Alemania. Con el paso del tiempo, también fue profesor de la universidad, escribió libros y formó a numerosos discípulos.

Una mirada familiar

El libro cuenta con la colaboración de Elsita Nader y Evelina "Pupi" Nader, hijas del psiquiatra. Una de ellas se dedicó a la psiquiatría y la otra a la psicología, por lo que ambas continuaron, de algún modo, el camino profesional de su padre. Además, aportaron datos familiares que permitieron reconstruir distintos aspectos de su vida.

La obra reúne también voces de discípulos, pacientes y familiares. Cada uno tiene un capítulo dentro del libro. En total, participaron alrededor de cinco personas que conocieron al especialista y contribuyeron con sus recuerdos.

"Quienes lo trataron lo recuerdan como una persona de mucha ternura, con una fuerte vocación por iluminar la vida de los demás y acompañar sus procesos", relata Zelaya.

Un libro para todos

La autora cuenta que el trabajo llevó tiempo porque la intención fue construir una biografía accesible. "La obra no está pensada solo para académicos o especialistas, sino también para lectores que deseen conocer quién fue Andrés Nader, qué hizo y qué brindó a Tucumán", concluyó.


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