Tucumán Rugby ya conoce a su rival para los cuartos de final del Torneo del Interior A

Resumen para apurados
- Tucumán Rugby clasificó a cuartos de final del Torneo del Interior A tras vencer a Mendoza y enfrentará a Duendes RC el 12 de septiembre en Yerba Buena.
- El conjunto tucumano aseguró la localía al ganar 20-17 en la última fecha, mientras que los rosarinos avanzaron pese a caer 18-17 frente a Jockey de Córdoba.
- El choque definirá un pase a semifinales y reafirma el protagonismo de Tucumán en el rugby nacional, tras asegurar también el título en el Torneo del Interior B.
Tucumán Rugby ya sabe cuál será el próximo desafío en su camino dentro del Torneo del Interior A. Luego de cerrar la fase de grupos con un valioso triunfo como visitante frente a Mendoza, el equipo tucumano aseguró su clasificación y enfrentará a Duendes en los cuartos de final del certamen, en un cruce que promete ser uno de los más atractivos de la instancia.
El "Verdinegro" cumplió con su tarea en la última fecha al imponerse por 20-17 sobre Mendoza RC, resultado que le permitió finalizar la etapa regular entre los mejores de su zona y asegurarse la localía para el encuentro eliminatorio que se disputará el próximo 12 de septiembre.
Duendes, un rival con historia para el "Verdinegro"
El conjunto rosarino llega a los cuartos de final tras finalizar la fase de grupos con una ajustada derrota por 18-17 frente a Jockey Club de Córdoba. Pese a ese resultado, Duendes logró meterse entre los ocho mejores equipos del torneo y ahora buscará dar el golpe en Yerba Buena.
El duelo tendrá un atractivo especial por la historia que ambos clubes construyeron en el rugby argentino. Se trata de dos instituciones acostumbradas a competir en las instancias decisivas del Torneo del Interior y que suelen protagonizar encuentros de alto nivel.
Además del cruce entre Tucumán Rugby y Duendes, quedaron definidos otros enfrentamientos de los cuartos de final. Jockey Club de Córdoba recibirá a Marista, mientras que Santa Fe Rugby aguardará por el ganador de la Zona 2, que todavía no se definió debido a la postergación del encuentro entre Tala y Estudiantes de Paraná. El otro clasificado también enfrentará al equipo que termine segundo en ese mismo grupo.
La jornada también dejó buenas noticias para el rugby tucumano en el Torneo del Interior B. Tanto Natación y Gimnasia como Lawn Tennis ganaron sus respectivas semifinales y protagonizarán una final con acento provincial el próximo 12 de septiembre.
Natación superó con autoridad a Sociedad Sportiva por 41-22, mientras que Lawn Tennis derrotó 29-24 a Paraná Rowing en un partido mucho más equilibrado. De esta manera, el título de la segunda categoría nacional quedará en Tucumán.
Con el rival confirmado, Tucumán Rugby ya comenzó a enfocarse en un desafío de máxima exigencia. El choque ante Duendes pondrá en juego mucho más que un lugar en las semifinales: será una prueba de carácter para un equipo que volvió a demostrar, lejos de casa, que está preparado para competir entre los mejores del país.