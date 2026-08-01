Tucumán Rugby ya conoce a su rival para los cuartos de final del Torneo del Interior A

Tucumán Rugby ya sabe cuál será el próximo desafío en su camino dentro del Torneo del Interior A. Luego de cerrar la fase de grupos con un valioso triunfo como visitante frente a Mendoza, el equipo tucumano aseguró su clasificación y enfrentará a Duendes en los cuartos de final del certamen, en un cruce que promete ser uno de los más atractivos de la instancia.