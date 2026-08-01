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Franco Colapinto recibió elogios de Briatore, pero su futuro sigue en duda

El asesor ejecutivo de Alpine destacó la evolución del piloto argentino durante su primera temporada completa en la Fórmula 1. Sin embargo, aclaró que la prioridad del equipo pasa por mejorar el auto antes que definir su alineación para 2027.

Briatore y Colapinto.
Briatore y Colapinto.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Flavio Briatore elogió el progreso de Franco Colapinto en Alpine, pero aclaró que definir su continuidad en la F1 no es hoy la prioridad de la escudería.
  • Briatore destacó que el argentino mejoró un 100% en su primera temporada en F1, aunque Alpine enfoca hoy sus esfuerzos en mejorar el rendimiento del auto.
  • El futuro del bonaerense se definiría tras el Gran Premio de Países Bajos en agosto, manteniendo en vilo su continuidad en la grilla de la Fórmula 1.
Resumen generado con IA

Franco Colapinto recibió un nuevo respaldo de Flavio Briatore, aunque acompañado por un mensaje que mantiene abierta la incertidumbre sobre su continuidad en Alpine. El asesor ejecutivo de la escudería volvió a elogiar el crecimiento del piloto argentino, pero dejó en claro que el principal objetivo del equipo no pasa hoy por definir quién ocupará el segundo asiento, sino por construir un monoplaza capaz de competir en los primeros puestos.

Las declaraciones del histórico dirigente italiano llegan en un momento clave de la temporada. Mientras el futuro de Colapinto sigue siendo motivo de especulación, Briatore optó por destacar el presente del joven bonaerense sin comprometerse respecto de su permanencia más allá de este campeonato.

Briatore destacó la evolución de Colapinto, pero puso el foco en el proyecto

Durante una entrevista, Briatore aseguró que Colapinto dio un salto importante respecto de la temporada pasada y remarcó que todavía tiene un amplio margen de crecimiento por delante.

"Del año pasado a este año está mejorando al 100%. No sabes cómo evoluciona un piloto joven. Veamos qué nos depara el futuro", sostuvo el asesor ejecutivo de Alpine.

Luego reforzó ese concepto al recordar que el argentino recién está viviendo su primera experiencia completa en la máxima categoría.

"Es muy joven, es su primera experiencia en la Fórmula 1 y está mejorando al 100%", afirmó.

Sin embargo, el italiano también fue contundente al explicar cuál es la prioridad de la escudería francesa. Según Briatore, antes de pensar en la alineación definitiva de pilotos, Alpine necesita dar un salto de calidad con el desarrollo del A526.

"En este momento, el piloto no es realmente nuestra prioridad. Tenemos que construir el equipo", aseguró. Y profundizó la idea: "Hoy mi prioridad es construir un equipo de carreras. Hay que incorporar al piloto al equipo en el momento en que creas que te va a aportar esa gran diferencia de dos o tres décimas".

En ese mismo sentido, Briatore ratificó la confianza en Pierre Gasly, quien tiene contrato vigente hasta 2028 y continúa siendo la referencia deportiva del proyecto.

"Creo que si hablamos de los mejores seis pilotos, Pierre está entre ellos. Solo necesitamos un coche mejor, más confianza en la fábrica", explicó.

Mientras tanto, la definición sobre quién acompañará a Gasly en 2027 continúa sin resolverse. Aunque Briatore había deslizado que la decisión llegaría durante el receso de verano europeo, todavía no hubo novedades oficiales.

Por ahora, el futuro de Colapinto permanece abierto. En su entorno esperan que después del Gran Premio de los Países Bajos, previsto para el 22 y 23 de agosto, comiencen a aparecer definiciones sobre una de las butacas más observadas del paddock de la Fórmula 1.

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