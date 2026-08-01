Franco Colapinto recibió elogios de Briatore, pero su futuro sigue en duda

Franco Colapinto recibió un nuevo respaldo de Flavio Briatore, aunque acompañado por un mensaje que mantiene abierta la incertidumbre sobre su continuidad en Alpine. El asesor ejecutivo de la escudería volvió a elogiar el crecimiento del piloto argentino, pero dejó en claro que el principal objetivo del equipo no pasa hoy por definir quién ocupará el segundo asiento, sino por construir un monoplaza capaz de competir en los primeros puestos.