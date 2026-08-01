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River recupera la ilusión por Thiago Almada tras reactivar las negociaciones con Atlético de Madrid

El "Millonario" reactivó las negociaciones con Atlético de Madrid por el campeón del mundo y apuesta fuerte para quedarse con uno de los futbolistas más codiciados del mercado. Flamengo aparece como el principal competidor en una operación que podría definirse en los próximos días.

Thiago Almada es el gran deseo de River en este mercado de pases.
Thiago Almada es el gran deseo de River en este mercado de pases.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La dirigencia de River Plate reactivó en Núñez las negociaciones con Atlético de Madrid para fichar hoy al campeón mundial Thiago Almada y reforzar su plantel.
  • River ofrecería 20 millones de euros por el 50% del pase de Almada. Tras semanas de enfriamiento, compite con Flamengo, pero el jugador prefiere el fútbol argentino.
  • Si se concreta, sería uno de los pases más importantes de Sudamérica, potenciando a River en la Copa Libertadores y jerarquizando la liga local.
Resumen generado con IA

River volvió a mover las fichas por Thiago Almada. Después de varias semanas de contactos y negociaciones que parecían haberse enfriado, la dirigencia encabezada por Jorge Brito reactivó las conversaciones con Atlético de Madrid y con el entorno del mediocampista ofensivo para intentar concretar una de las incorporaciones más importantes del mercado de pases.

La operación no será sencilla. Además del elevado costo de la transferencia, el "Millonario" deberá imponerse en una disputa con Flamengo, que también busca quedarse con el campeón del mundo y pretende cerrar la negociación lo antes posible. Sin embargo, en Núñez mantienen el optimismo y consideran que todavía tienen argumentos para seducir al futbolista.

River apuesta fuerte para convencer a Almada

La propuesta que analiza River rondaría los 20 millones de euros por el 50% de la ficha del jugador, una cifra que refleja la importancia que Eduardo Coudet le otorga al mediocampista. A ese esfuerzo económico se suma una oferta salarial acorde al estatus de un futbolista que, con apenas 25 años, ya logró conquistar la Copa del Mundo con la Selección Argentina.

Dentro del club creen que el proyecto deportivo puede marcar la diferencia. La posibilidad de disputar la Copa Libertadores, pelear títulos locales y compartir plantel con otros campeones del mundo aparece como uno de los principales argumentos para convencer a Almada.

Además, desde el entorno del futbolista trascendió que el mediocampista vería con buenos ojos regresar al fútbol argentino antes que iniciar una nueva etapa en Brasil, un detalle que alimenta la ilusión de los hinchas riverplatenses.

Mientras las negociaciones avanzan, en River también siguen de cerca otros movimientos del mercado. Vélez confirmó oficialmente el monto de la transferencia de Andrada al conjunto de Núñez, una operación que fue calificada como una de las más importantes de este mercado.

Por otra parte, Tigre anotó a dos futbolistas pertenecientes a River sobre el cierre del libro de pases y mantiene conversaciones para definir sus incorporaciones. A esto se suma el interés de un importante club brasileño por Facundo Colidio. Sin embargo, desde la dirigencia riverplatense ya dejaron en claro su postura y no tienen intención de desprenderse del delantero, considerado una pieza clave dentro del plantel de Gallardo.

Con varios frentes abiertos, River afronta días decisivos. El objetivo principal tiene nombre y apellido: Thiago Almada. Si logra imponerse en la pulseada con Flamengo, el "Millonario" podría concretar uno de los fichajes más resonantes del fútbol sudamericano en este mercado de pases.

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