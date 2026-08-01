River recupera la ilusión por Thiago Almada tras reactivar las negociaciones con Atlético de Madrid

Por otra parte, Tigre anotó a dos futbolistas pertenecientes a River sobre el cierre del libro de pases y mantiene conversaciones para definir sus incorporaciones. A esto se suma el interés de un importante club brasileño por Facundo Colidio. Sin embargo, desde la dirigencia riverplatense ya dejaron en claro su postura y no tienen intención de desprenderse del delantero, considerado una pieza clave dentro del plantel de Gallardo.