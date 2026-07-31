River cierra a su séptimo refuerzo: Tobías Andrada realiza la revisión médica antes de firmar contrato

Resumen para apurados
- El volante Tobías Andrada realiza este viernes la revisión médica en Belgrano para firmar con River Plate hasta 2030, tras ser comprado por 7,5 millones de dólares.
- El ex-Vélez de 19 años es el séptimo refuerzo del DT Eduardo Coudet. Su llegada por el 80% del pase busca revertir el mal momento deportivo tras cuatro derrotas consecutivas.
- Con perfil ofensivo y polifuncional, Andrada aportará variantes tácticas al mediocampo de River y se sumará a los entrenamientos apenas supere una leve molestia física.
En medio de un escenario deportivo complejo marcado por cuatro caídas consecutivas, la conducción de River Plate aceleró en el mercado de pases y concretó la incorporación de Tobías Andrada. Durante la mañana de este viernes, el mediocampista de 19 años se presentó en un centro de salud del barrio porteño de Belgrano para someterse a los exámenes médicos habituales antes de dirigirse a las oficinas del club en el Monumental. De no surgir imprevistos en los chequeos de rutina, el futbolista sellará un vínculo contractual que lo unirá a la institución de Núñez por cuatro temporadas, con vencimiento en junio de 2030.
Las tratativas entre las directivas, que atravesaron diversas etapas de negociación y múltiples especulaciones, se cerraron en una cifra cercana a los 7,5 millones de dólares por el 80% de la ficha del jugador. Con este acuerdo, el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet podrá sumar al futbolista a las prácticas a partir del sábado, aunque el juvenil llega con una pequeña molestia muscular que le impidió disputar su último encuentro con Vélez en Córdoba.
Perfil táctico y variantes para el mediocampo
Surgido de la cantera de Vélez Sarsfield, Andrada acumula 36 cotejos oficiales y tres conquistas en la máxima categoría del fútbol argentino, además de registrar un desempeño destacado en el último Mundial Sub-20. En el plano futbolístico, se destaca por su versatilidad para desempeñarse como volante interno por las bandas o bien pegado a la línea de cal, aportando despliegue, dinamismo para la recepción entre líneas y visión de juego.
La llegada del volante le otorga mayores alternativas a una zona del campo de juego con características mayoritariamente posicionales. Dentro del plantel actual, futbolistas como Aníbal Moreno, Fausto Vera, Lucas Silva y Mauro Arambarri comparten perfiles de mayor marca y contención, dejando únicamente a Juan Cruz Meza y Tomás Galván como opciones con vocación ofensiva.
Un mercado de pases ambicioso en un clima de tensión interna
La llegada del joven mediocampista representa la séptima incorporación de la institución en la presente ventana de transferencias. El juvenil se suma a una nómina de refuerzos de jerarquía integrada previamente por Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Ángel Correa, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.
El arribo de Andrada se produce en un clima enrarecido por los flojos resultados recientes y la polémica en torno a los futbolistas marginados del plantel profesional, quienes actualmente se entrenan de manera diferenciada en el predio de Cantilo. Frente a este panorama, el cuerpo técnico evaluará la evolución física de la flamante incorporación para determinar si podrá estar a disposición de inmediato o si requerirá algunos días de reacondicionamiento.