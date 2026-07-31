River cierra a su séptimo refuerzo: Tobías Andrada realiza la revisión médica antes de firmar contrato

En medio de un escenario deportivo complejo marcado por cuatro caídas consecutivas, la conducción de River Plate aceleró en el mercado de pases y concretó la incorporación de Tobías Andrada. Durante la mañana de este viernes, el mediocampista de 19 años se presentó en un centro de salud del barrio porteño de Belgrano para someterse a los exámenes médicos habituales antes de dirigirse a las oficinas del club en el Monumental. De no surgir imprevistos en los chequeos de rutina, el futbolista sellará un vínculo contractual que lo unirá a la institución de Núñez por cuatro temporadas, con vencimiento en junio de 2030.