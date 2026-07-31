Riquelme fue autocrítico tras la clasificación de Boca: “No te pueden hacer un gol de lateral”
El presidente “xeneize” cuestionó las distracciones defensivas ante O’Higgins, pero destacó el valor anímico de avanzar en la Copa Sudamericana. Además, respaldó a Rodolfo Arruabarrena y habló del mercado de pases.
Resumen para apurados
- Juan Román Riquelme criticó las distracciones defensivas de Boca tras clasificar a octavos de la Copa Sudamericana por penales ante O'Higgins en Chile por fallas evitables.
- Tras ganar por penales, Riquelme lamentó el gol sufrido desde un lateral, atribuyó irregularidades al exigente calendario y respaldó la gestión del técnico Rodolfo Arruabarrena.
- El triunfo busca dar confianza al plantel ante la seguidilla de partidos. La dirigencia evaluará sumar un centrodelantero si se libera un cupo en el mercado de pases.
La clasificación de Boca a los octavos de final de la Copa Sudamericana dejó alivio, pero no ocultó las fallas del equipo. Luego de la agónica definición por penales frente a O’Higgins, Juan Román Riquelme analizó el rendimiento “xeneize” y fue especialmente crítico con la jugada que terminó en el gol del conjunto chileno.
“Los jugadores tienen mucho que hablar porque no te pueden hacer un gol de lateral. Si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien. No tiene nada que ver con lo anímico ni con la confianza. Tenemos cosas que mejorar”, sostuvo el presidente en el hotel de Rancagua.
Riquelme consideró que las desatenciones continúan condicionando al equipo en momentos decisivos. “A veces se te escapan cosas importantes por distracciones muy chiquititas”, reconoció. También recordó la eliminación ante Huracán en el torneo local. “Regalamos tres goles, no merecimos ganar. Quedamos afuera por culpa nuestra. Cuando vos regalás tres goles en un mano a mano es muy difícil ganar”, indicó.
Más allá de la autocrítica, el dirigente resaltó el impacto positivo de haber superado una serie cargada de tensión. “Era importante pasar, creo que es una manera de ir agarrando confianza”, señaló. Además, consideró que la actuación de Álvaro Montero durante la tanda fue una forma de “agarrar seguridad” para el arquero.
"NO TE PUEDEN HACER UN GOL DE LATERAL. SI TE HACEN UN GOL DE LATERAL ES PORQUE NO HAS MARCADO BIEN, ESO NO TIENE QUE VER CON LO ANÃMICO"— SportsCenter (@SC_ESPN) July 31, 2026
âï¸ Juan RomÃ¡n Riquelme
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El respaldo a Arruabarrena y la búsqueda de otro delantero
Riquelme también atribuyó parte de las irregularidades al exigente calendario. “Vamos a jugar hasta fines de agosto sin parar, cada dos o tres días. Es medio difícil. Es raro que vos encuentres un equipo que te juegue 10 partidos seguidos muy bien”, explicó.
En ese sentido, lamentó las ausencias de futbolistas como Adam Bareiro, Tomás Belmonte y Carlos Palacios. “Últimamente no podemos contar con todo el plantel. Los necesitamos a todos. Son muchos partidos”, remarcó.
El presidente respaldó además el comienzo del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena. “Tenemos técnico nuevo, va conociendo a los muchachos y está contento con el plantel que tiene”, afirmó. Según explicó, la dirigencia intentó cumplir los pedidos del entrenador con las llegadas de un lateral derecho, un arquero y Sebastián Villa.
Por último, Riquelme dejó abierta la posibilidad de incorporar un centrodelantero tras las negociaciones frustradas por David Romero, Luciano Gondou y Lucas Passerini. “Si existe la posibilidad de prestar alguno afuera y podemos traer a otro, siempre vamos a estar disponibles”, concluyó.