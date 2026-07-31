DeportesFútbol

Riquelme fue autocrítico tras la clasificación de Boca: “No te pueden hacer un gol de lateral”

El presidente “xeneize” cuestionó las distracciones defensivas ante O’Higgins, pero destacó el valor anímico de avanzar en la Copa Sudamericana. Además, respaldó a Rodolfo Arruabarrena y habló del mercado de pases.

Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
Juan Román Riquelme, presidente de Boca.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Juan Román Riquelme criticó las distracciones defensivas de Boca tras clasificar a octavos de la Copa Sudamericana por penales ante O'Higgins en Chile por fallas evitables.
  • Tras ganar por penales, Riquelme lamentó el gol sufrido desde un lateral, atribuyó irregularidades al exigente calendario y respaldó la gestión del técnico Rodolfo Arruabarrena.
  • El triunfo busca dar confianza al plantel ante la seguidilla de partidos. La dirigencia evaluará sumar un centrodelantero si se libera un cupo en el mercado de pases.
Resumen generado con IA

La clasificación de Boca a los octavos de final de la Copa Sudamericana dejó alivio, pero no ocultó las fallas del equipo. Luego de la agónica definición por penales frente a O’Higgins, Juan Román Riquelme analizó el rendimiento “xeneize” y fue especialmente crítico con la jugada que terminó en el gol del conjunto chileno.

“Los jugadores tienen mucho que hablar porque no te pueden hacer un gol de lateral. Si te hacen un gol de lateral es porque no lo has hecho bien. No tiene nada que ver con lo anímico ni con la confianza. Tenemos cosas que mejorar”, sostuvo el presidente en el hotel de Rancagua.

Riquelme consideró que las desatenciones continúan condicionando al equipo en momentos decisivos. “A veces se te escapan cosas importantes por distracciones muy chiquititas”, reconoció. También recordó la eliminación ante Huracán en el torneo local. “Regalamos tres goles, no merecimos ganar. Quedamos afuera por culpa nuestra. Cuando vos regalás tres goles en un mano a mano es muy difícil ganar”, indicó.

Más allá de la autocrítica, el dirigente resaltó el impacto positivo de haber superado una serie cargada de tensión. “Era importante pasar, creo que es una manera de ir agarrando confianza”, señaló. Además, consideró que la actuación de Álvaro Montero durante la tanda fue una forma de “agarrar seguridad” para el arquero.

El respaldo a Arruabarrena y la búsqueda de otro delantero

Riquelme también atribuyó parte de las irregularidades al exigente calendario. “Vamos a jugar hasta fines de agosto sin parar, cada dos o tres días. Es medio difícil. Es raro que vos encuentres un equipo que te juegue 10 partidos seguidos muy bien”, explicó.

En ese sentido, lamentó las ausencias de futbolistas como Adam Bareiro, Tomás Belmonte y Carlos Palacios. “Últimamente no podemos contar con todo el plantel. Los necesitamos a todos. Son muchos partidos”, remarcó.

El presidente respaldó además el comienzo del segundo ciclo de Rodolfo Arruabarrena. “Tenemos técnico nuevo, va conociendo a los muchachos y está contento con el plantel que tiene”, afirmó. Según explicó, la dirigencia intentó cumplir los pedidos del entrenador con las llegadas de un lateral derecho, un arquero y Sebastián Villa.

Por último, Riquelme dejó abierta la posibilidad de incorporar un centrodelantero tras las negociaciones frustradas por David Romero, Luciano Gondou y Lucas Passerini. “Si existe la posibilidad de prestar alguno afuera y podemos traer a otro, siempre vamos a estar disponibles”, concluyó.

Temas Club Atlético Boca JuniorsCopa SudamericanaJuan Román RiquelmeChileRodolfo ArruabarrenaTomás BelmonteAdam BareiroCarlos Palacios
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Tragedia en las obras del Camp Nou: murió un trabajador durante la remodelación del estadio de Barcelona

Tragedia en las obras del Camp Nou: murió un trabajador durante la remodelación del estadio de Barcelona

Concepción FC venció a Ñuñorco, avanzó a semifinales y alimenta su sueño en la Liga Tucumana

Concepción FC venció a Ñuñorco, avanzó a semifinales y alimenta su sueño en la Liga Tucumana

Lo más popular
“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán
1

“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica
2

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
3

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Té de ruda: el Minsiterio de Salud de Tucumán informó quiénes deberian evitar su consumo
4

Té de ruda: el Minsiterio de Salud de Tucumán informó quiénes deberian evitar su consumo

Chahla presentó su plan para reordenar el transporte en Tucumán: “Queremos que la gente vuelva a tomar el colectivo”
5

Chahla presentó su plan para reordenar el transporte en Tucumán: “Queremos que la gente vuelva a tomar el colectivo”

Ranking notas premium
Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?
1

Las sospechas sobre el edificio donde ocurrió la explosión: ¿estaba habilitado?

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto
2

Por qué se dice que nos estamos volviendo cada vez menos inteligentes y qué tiene que ver el Mundial en todo esto

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho
3

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho
4

Detienen a cuatro tucumanos acusados de lavar U$S14 millones del Comando Vermelho

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU
5

¿Es necesario que las mujeres voten? El debate que volvió a instalarse y la advertencia de la ONU

Más Noticias
Chahla presentó su plan para reordenar el transporte en Tucumán: “Queremos que la gente vuelva a tomar el colectivo”

Chahla presentó su plan para reordenar el transporte en Tucumán: “Queremos que la gente vuelva a tomar el colectivo”

Té de ruda: el Minsiterio de Salud de Tucumán informó quiénes deberian evitar su consumo

Té de ruda: el Minsiterio de Salud de Tucumán informó quiénes deberian evitar su consumo

Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: agosto será el mejor mes para tomar decisiones importantes, según Ludovica Squirru

Dolor en el fútbol: murió Franco Baresi, histórico capitán del Milan y campeón del mundo

Dolor en el fútbol: murió Franco Baresi, histórico capitán del Milan y campeón del mundo

Una densa niebla cubrió el amanecer en la ciudad y hay cuatro vuelos demorados

Una densa niebla cubrió el amanecer en la ciudad y hay cuatro vuelos demorados

“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán

“Si ofrecen cinco millones, lo llevo yo al aeropuerto”: Falcioni explicó por qué Laméndola no viajó con Atlético Tucumán

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho

Cómo habrían operado los tucumanos acusados de lavar U$S 14 millones del Comando Vermelho

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica

El domicilio de Federico Pelli en Yerba Buena desata una polémica

Comentarios