Contepomi aseguró que el tucumano Domingo Miotti jugaría para Italia y no volverá a Los Pumas
El entrenador del seleccionado argentino explicó que el apertura tucumano estaba en los planes para la ventana de agosto, pero finalmente optó por representar a Italia con el objetivo de disputar el Mundial de Australia 2027.
Resumen para apurados
- Felipe Contepomi anunció en conferencia que el apertura Domingo Miotti decidió jugar para la selección de rugby de Italia y no volverá a Los Pumas para disputar el Mundial 2027.
- Miotti, exjugador de Jaguares, se acogerá a la Regulación 8 de World Rugby, ya que pasaron tres años de su última citación en Los Pumas y posee ascendencia italiana.
- La decisión cierra el ciclo en Argentina de quien fuera una gran promesa y le permite sumarse a la Italia de Gonzalo Quesada con la meta de protagonizar el Mundial de Australia.
Felipe Contepomi confirmó una noticia que marca un giro en la carrera internacional de Domingo "Mingo" Miotti. El entrenador de Los Pumas reveló que el apertura tucumano decidió representar a Italia y, de esa manera, dejará de estar disponible para el seleccionado argentino de cara al ciclo que culminará con el Mundial de Australia 2027.
Durante la conferencia de prensa previa al encuentro frente a Gales, el head coach explicó cómo se dio la situación y aseguró que el cuerpo técnico había evaluado convocar a Miotti para la ventana internacional de agosto.
"La idea original era que venga en agosto a los partidos de Sudáfrica y Australia", señaló Contepomi. Sin embargo, aclaró que la planificación cambió a medida que se incorporaron jugadores que militan en clubes europeos como Montpellier y Toulouse.
El entrenador también dejó en claro cuál es el criterio que utiliza el staff para definir las convocatorias. "Genuinamente creemos que argentino con pasaporte al día, es convocable", afirmó. No obstante, remarcó que la cercanía del Mundial obliga a priorizar a los jugadores que ya cuentan con mayor continuidad y adaptación al sistema de juego. "Hay algunos jugadores que tuvieron más rodaje y se sienten más cómodos en la forma en que queremos jugar. Vemos qué es lo que puede aportar cada uno al equipo y tomamos decisiones sobre eso", explicó.
La decisión de Miotti abre un nuevo capítulo en su trayectoria. El tucumano, que debutó con Los Pumas en diciembre de 2020 frente a Australia y se convirtió en el Puma número 869 de la historia, volverá a estar bajo las órdenes de Gonzalo Quesada, actual entrenador de Italia y uno de los técnicos que lo dirigió durante su etapa en Jaguares.
ð®ð¹ "DOMINGO (MIOTTI) TIENE LA POSIBILIDAD DE JUGAR PARA ITALIA".— ScrumRugby (@ScrumESPN) July 9, 2026
ð£ï¸ Felipe Contepomi hablÃ³ de la situaciÃ³n del apertura tucumano.
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El cambio de seleccionado es posible gracias a la Regulación 8 de World Rugby, que permite representar a una nueva unión siempre que hayan transcurrido al menos tres años desde el último partido internacional y el jugador tenga un vínculo familiar con ese país. En el caso de Miotti, su último test con la camiseta argentina fue en julio de 2022 ante Escocia, por lo que cumple con los requisitos establecidos por el reglamento.
Con esta determinación, el apertura tucumano enfocará su carrera internacional en integrar el plantel italiano que buscará ser protagonista en el Mundial de Australia 2027, mientras que Los Pumas cierran definitivamente una etapa con un jugador que llegó a ser una de las grandes promesas del rugby argentino.