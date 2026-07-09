Contepomi aseguró que el tucumano Domingo Miotti jugaría para Italia y no volverá a Los Pumas

El entrenador también dejó en claro cuál es el criterio que utiliza el staff para definir las convocatorias. "Genuinamente creemos que argentino con pasaporte al día, es convocable", afirmó. No obstante, remarcó que la cercanía del Mundial obliga a priorizar a los jugadores que ya cuentan con mayor continuidad y adaptación al sistema de juego. "Hay algunos jugadores que tuvieron más rodaje y se sienten más cómodos en la forma en que queremos jugar. Vemos qué es lo que puede aportar cada uno al equipo y tomamos decisiones sobre eso", explicó.