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Así se vivió el Día de la Pachamama en Tafí del Valle: ofrendas, ruda y un ritual ancestral

La comunidad renovó su vínculo de respeto y reciprocidad con la naturaleza para agradecer por lo recibido y pedir por un nuevo ciclo de prosperidad.

ARCHIVO LA GACETA
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Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • Comunidades originarias de Tafí del Valle celebraron el 1° de agosto el Día de la Pachamama con ofrendas y rituales para agradecer a la tierra y pedir prosperidad.
  • La jornada incluyó té de ruda, sahumado de limpieza y la apertura de la "boca" de la tierra en el cerro El Pelao, una tradición ancestral de reciprocidad con la naturaleza.
  • Este ritual marca el inicio del ciclo agrícola de siembra en los Valles Calchaquíes, reafirmando la identidad cultural y la búsqueda de un futuro próspero.
Resumen generado con IA

Cada 1° de agosto, los Valles Calchaquíes se detienen para honrar a la Madre Tierra. El Día de la Pachamama reúne a comunidades de los pueblos originarios en una ceremonia ancestral de agradecimiento por los frutos, el agua, los animales y la vida, pero también de pedidos de prosperidad y renovación para el ciclo que comienza.

En Tafí del Valle, la jornada comenzó con dos prácticas tradicionales: el té de ruda y el sahumado de limpieza. En un clima marcado por la espiritualidad y el respeto por las costumbres ancestrales, la comunidad se preparó para uno de los momentos centrales de la celebración.

La ceremonia continuó en el Centro Ceremonial Ancestral y en el cerro El Pelao, donde se realizó la apertura de la “boca” de la Pachamama. Allí se renovaron las ofrendas destinadas a la Madre Tierra, en un ritual que expresa una relación basada en el respeto, el agradecimiento y la reciprocidad con la naturaleza.

La apertura de la “boca” representa un momento especial dentro de la celebración: es el encuentro simbólico entre las comunidades y la tierra, a la que se le devuelve parte de aquello que brinda durante el año. Las ofrendas se convierten así en una manera de agradecer y, al mismo tiempo, de pedir por un nuevo ciclo de abundancia.

La tradición se encuentra profundamente ligada a los ritmos de la naturaleza y a las actividades de la tierra. Agosto marca el comienzo de un nuevo período relacionado con la siembra y el cultivo, por lo que la ceremonia también funciona como una expresión de esperanza frente a lo que vendrá.

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